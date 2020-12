My Hero Academia: Vigilantes prepara la próxima aparición de All Might

My Hero Academia está preparando otra aparición de All Might en el popular spin-off de MHA: Vigilantes. Esta manga se encuentra actualmente en medio de un arco de flashback que explora lo que parece ser la misión final de Knuckleduster como el héroe veloz O'Clock, y cómo fue que perdió su peculiaridad.

El flashback reveló qué tan cerca e involucrado estaba All For One al reunir a usuarios extravagantes de Quirks, y todos ellos para sus experimentos que vemos debutar años más tarde durante los eventos de la serie principal. Sin embargo, parece que no obtendremos solo All For One en este arco.

El capítulo más reciente de My Hero Academia: Vigilantes ve las consecuencias inmediatas de un prototipo de Nomu que parece ser capaz de luchar como lo hace un boxeador humano. No solo eso, sino que debido a que hay gas en todo el ring de lucha subterráneo y un joven Mirko y Rappa también están involucrados en este caos. Por lo tanto, O'Clock ha decidido ir por todos ellos y pedir ayuda a lo grande.

Spoilers de My Hero Academia Spin-Off

My Hero Academia: Vigilantes, Ch. 91: The flashback into Knuckleduster’s early days continues! Read it FREE from the official source! https://t.co/XYGbUhF3Dz pic.twitter.com/jS0lz7YcCk — Shonen Jump (@shonenjump) December 11, 2020

El capítulo 91 de la serie ve a O'Clock (que era Knuckleduster antes de perder su peculiaridad y convertirse en un justiciero) luchando para luchar contra el nuevo oponente Nomu.

Rápidamente se da cuenta de que es hora del Plan B, y mientras All For One y Kurogiri están viendo la pelea. El villano AFO quiere despejar el área para poder ver a su Nomu en acción, pero Kurogiri advierte que llamará la atención de All Might.

Pero parece que O'Clock está tratando de llamar la atención de All Might de todos modos, ya que se revela que su Plan B era ganar tiempo suficiente para que Mirko saliera corriendo y se pusiera en contacto con la policía.

Foto: Shueisha

¡No es para obtener su ayuda, sino para llamar a All Might! El anterior usuario de One For All apareció en My Hero Academia: Vigilantes antes, ya que terminó ayudando al Capitán Celebrity a salvar el día, por lo que existe la esperanza de que vuelva a hacer lo mismo.

Te recomendamos leer: My Hero Academia: 5 mejores momentos del anime y manga en 2020

Esto es durante el tiempo en que All Might y All For One están en su mejor momento, por lo que tener los dos tan cerca el uno del otro es sin duda una perspectiva interesante para esta serie derivada. Pero, ¿qué piensa usted? La Verdad Noticias te recuerda que puedes leer el manga en Manga Plus.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!