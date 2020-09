My Hero Academia: Una bella cosplayer llega a los cielos como Nana Shimura

ADVERTENCIA: Este artículo contiene spoilers sobre el anime de My Hero Academia creado por Kohei Horikoshi y animado por estudio Bones. A continuación, te hablaremos detalles específicos de Nana Shimura, un personaje no tan recurrente en la historia y que ahora ha recibido un detallado cosplay.

Sobre Nana Shimura en el anime

Este personaje femenino no aparece seguido en Boku no Hero Academia, ya que murió mucho antes del inicio de la serie. Su legado sigue afectando los eventos de la historia actual del manga, donde los héroes y los villanos se encuentran en una guerra “bastante” mortal.

Shimura fue uno de los mentores del héroe All Might, ejerciendo el poder de One For All, y quien le enseñó al Símbolo de la Paz cómo sonreír. Esta característica era una parte necesaria para convertirse en un gran luchador contra el crimen y Midoriya Izuku “Deku” la ha heredado también.

En el manga de My Hero Academia, el legado de Nana se ha convertido en una gran parte de la historia; considerando que se reveló que ella era la abuela del villano Shigaraki. Con su Quirk “Flotar", Shimura incluso podía ir sobre el cielo de la ciudad.

Lo mejor de todo, es que Deku parece haber adquirido esta peculiaridad y todo es gracias a su entrenamiento continuo en todas las habilidades de One For All. Mientras tanto, una fantástica cosplayer llamada “Stellalasaurus” decidió compartir su versión de Nana Shimura y luce más que similar a la versión de anime.

My Hero Academia: Cosplay de Nana Shimura

La cuarta temporada de My Hero Academia terminó con Deku aparentemente aprendiendo aún más sobre su poderoso Quirk. Esto insinuó que él se convertirá aún más poderoso de lo que es actualmente en el anime. No hace falta decir que las cosas se pondrán aún más serias en el futuro.