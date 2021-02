My Hero Academia: Todo sobre la "redención" de Endeavor en el manga

Endeavor tiene uno de los arcos de personajes más atractivos de My Hero Academia. Ya que fue presentado como una figura paterna terrible en el anime y eventualmente se convierte en un héroe impresionante por derecho propio que honestamente está haciendo todo lo posible.

Parte de lo que hace el personaje de Endeavor tan intrigante en el manga, es que él no se somete a un arco tradicional de la redención, sino a un arco de arrepentimiento. Este personaje de Boku no Hero Academia sabe que nunca podrá ser redimido verdaderamente, pero puede hacerlo mejor.

En un arco de redención adecuado, el personaje no solo necesita dar un giro completo de 180 grados en su comportamiento, sino que también necesita que esos esfuerzos sean reconocidos y aceptados por los otros personajes; quienes luego los reconocen como una persona cambiada.

En esencia, un arco de redención depende de aquellos a quienes el personaje está tratando de redimirse, y es aquí donde la historia de Endeavour rompe con este arquetipo para convertirse en algo más complejo. La Verdad Noticias hablará de algunos spoilers de My Hero Academia.

Situación de Endeavor en My Hero Academia

Endeavor no está tratando de redimirse por su hijo o su familia. Él ya sabe que no puede ganar dinero y no merece su confianza, amor o incluso admiración. Si bien él claramente quiere reparar los lazos que cortó, no lo forzará.

La narrativa no le pide a la audiencia que disculpe, olvide o incluso perdone la naturaleza abusiva previa de Endeavor, sino que la lanza con toda su fuerza a la cara del héroe, creando culpa, arrepentimiento y determinación para ser mejor.

En lugar de intentar redimirse a sí mismo a través de sus acciones, Endeavour se centra en el primer y posiblemente el aspecto más importante de la redención: el arrepentimiento. Al llegar a lamentar las cosas que ha hecho y realmente quiere hacerlo mejor, independientemente de lo que los demás piensen de él.

My Hero Academia presenta a un hombre que quiere expiar, pero no tiene idea de cómo hacerlo. Endeavor reconoce que el pasado no se puede cambiar, pero el presente y el futuro sí. Esto lo hace más identificable y un modelo a seguir sorprendentemente bueno.

A diferencia de otros personajes notables que han cambiado sus caminos por completo, como Zuko de Avatar: The Last Airbender, Endeavor no persigue a los que ha herido y proclama "He cambiado, incluso si no lo crees".

En cambio, simplemente dice "Mírame", proclamando que hará todo lo posible en el futuro. No invalida el dolor o el sufrimiento de sus víctimas pasadas. En cambio, reconoce su propia necesidad de cambiar. Hay muchas personas que han quemado puentes, lastimado a otros y realmente se arrepienten de lo que han hecho y, al igual que Endeavor, no tienen forma de recuperarlo o corregirlo.

Las consecuencias de las acciones de Endeavour todavía lo persiguen, amenazando su carrera y su vida. Si alguna vez llega la noticia de su abuso a los medios de comunicación, el escándalo difundido por su hijo Dabi (Toya) podría arruinar fácilmente su carrera de héroe en cuestión de minutos, pasando de ser el número uno a apenas sobrevivir.

Conlusiones

Endeavor todavía falla, y las cicatrices de la batalla no son las únicas que tardarán en sanar. Es posible que nunca vuelva a hablar con su esposa, pero aún así recordará llevarle sus flores favoritas en cada visita al hospital. Puede que nunca sea la inspiración heroica que quería ser para Shoto, pero poco a poco se está abriendo camino para tener una conversación genuina con él.

Si bien es posible que nunca iguale el carisma y la amabilidad de All Might, está más que dispuesto a dar su vida para proteger a los demás de todos modos, se lo merezcan o no. Para ser digno del título de héroe número uno. Ya que el arrepentimiento de Endeavor muestra que hay esperanza de que las personas puedan cambiar.

Finalmente, la audiencia de My Hero Academia tiene el beneficio de una visión objetiva de Endeavor y sus acciones. No se dan excusas y no se necesitan. No los está pidiendo. El padre de Shoto Todoroki simplemente está tratando de convertirse en una mejor persona, y no necesita nuestra aprobación para hacerlo.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Twitter y mantente informado. Mata ne!