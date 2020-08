My Hero Academia: Todo sobre el épico “Quirk” de Kirishima, Red Riot

Eijiro Kirishima “Red Riot” de My Hero Academia, es uno de los personajes mejor desarrollados entre los coloridos y extravagantes estudiantes de la Clase 1-A. Es conocido como la mariposa social de su clase, así como por su obsesión con la "hombría", un término que define tan libremente que se ha convertido en un punto de humor.

Debajo de su personalidad segura, hay un niño dulce y nervioso que estaba decidido a reinventarse a sí mismo al ingresar a la escuela secundaria UA. La historia detrás de su “Quirk” en el anime, encarna perfectamente este contraste entre su exterior aparentemente endurecido y el tipo inseguro debajo de él.

Kirishima de My Hero Academia

Las peculiaridades en el universo de My Hero Academia generalmente se desarrollan durante la infancia alrededor de los cuatro años. A veces, este momento es traumático, como con Eri que accidentalmente rebobinó a su padre y, a veces, es motivo de celebración como con Katsuki Bakugo.

Para Kirishima, fue sorprendentemente normal y no tuvo algo tan secreto como el “Quirk” heredado One For All de Deku. Kohei Horikoshi, el mangaka detrás de My Hero Academia, reveló en una página de perfil de personaje, que Kirishima inesperadamente desarrolló su “Quirk” durante la noche.

El pequeño Kirishima estaba durmiendo en la cama, y cuando se despertó en medio de la noche para ir al baño, ni siquiera notó que algo había cambiado. Fue solo cuando, adormilado, se frotó los ojos y accidentalmente se cortó la cara, que se dio cuenta de que tenía un don.

El “Quirk” de Kirishima, “Endurecimiento”, le da la habilidad de endurecer cualquier parte de su cuerpo, por lo que su rostro de bebé no pudo soportarlo cuando trató de frotarse los ojos con una mano afilada y súper endurecida.

Hasta el día de hoy, Kirishima todavía tiene una pequeña cicatriz del incidente sobre su ojo derecho. Es probablemente la historia de origen más inocente posible para una cicatriz en un tipo que golpea a los villanos sin camisa.

Especialmente cuando Kirishima está en la misma clase que otro estudiante con una cara llena de cicatrices y una historia que la acompaña: Shoto Todoroki. Los dos estudiantes no podrían ser más diferentes, y es un buen recordatorio de lo distintivo que hace Horikoshi a cada personaje; cuando se trata tanto de sus diseños como de sus personalidades.

Foto: Estudio Bones

Si bien Red Riot aún no es el héroe brusco y ultramasculino en el que aspira convertirse, su incapacidad para alcanzar fácilmente ese ideal lo hace más identificable que la mayoría de los héroes con superpoderes relacionados con la durabilidad, sin importar si estamos hablando de My Hero Academia, Marvel o DC.

Su humilde historia de origen de “Quirk”, es otra faceta de Kirishima que lo convierte en un tipo ordinario con ambiciones extraordinarias. Deku puede estar destinado a convertirse en el héroe más grande del mundo, pero no pierdas de vista a Red Riot, ya que él llegará lejos en el anime y manga.