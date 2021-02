My Hero Academia: Teoría del capítulo 302 expone un SACRIFICIO de Shigaraki

Los spoilers del capítulo 302 de My Hero Academia tomarán algo de tiempo esta semana ya que no hay filtraciones tempranas. Es por eso que especular y discutir teorías es lo mejor que se puede hacer hasta que se publique el capítulo del manga.

La mejor parte es que las teorías del manga no se limitan solo al capítulo 302 de My Hero Academia y van mucho más allá en la historia futura. El punto es que están sucediendo varias cosas en el transcurso de unos pocos capítulos y uno podría conectar los puntos y predecir lo que sucedería a continuación.

Aquí hay más detalles sobre la teoría del capítulo 302 de My Hero Academia, que dice que Shigaraki eliminará los controles de AFO muy pronto. ¡Advertencia! La Verdad Noticias entrará a un territorio de spoilers importantes y te recomienda leer antes el manga.

Teoría sobre Shigaraki y AFO

Foto: Shueisha - My Hero Academia

El capítulo 302 de My Hero Academia podría arrojar algo más de luz sobre la relación entre Tomura Shigaraki y All for One. Se ha insinuado que Shigaraki no quiere ser controlado por AFO y cree en su libertad de pensamiento.

De alguna manera Shigaraki no puede romper el control mental de AFO y algo no está bien con todo esto. Sabemos que las manos de Tomura son símbolos de moderación y herramientas diseñadas para mantener a Shigaraki esclavo de AFO y recientemente se ha limpiado todas las manos además de la mano de Nana.

Es posible que My Hero Academia 302 o algún capítulo futuro muestre el proceso exacto de cómo las manos controlan a Shigaraki. En un momento de la historia del manga, Shigaraki desempolvará la mano de Nana Shimura y se liberará de All for One controlando su cuerpo.

El capítulo 302 podría continuar la discusión entre Shigaraki y AFO sobre el manejo de la Liga de Villanos y sus planes futuros. Hasta entonces, se espera que los spoilers de Boku no Hero Academia 302 salgan el jueves 18 de febrero según los informes.

Será solo cuestión de tiempo antes de que se compilen los raws (escaneos) y los paneles de texto se traduzcan. Los fanáticos de My Hero Academia pueden leer el manga de forma gratuita (últimos 3 capítulos) en MANGA Plus de Shueisha.

