My Hero Academia Temporada 5: Tráiler, trama, fecha de lanzamiento y más

La temporada 4 de My Hero Academia terminó con una batalla de proporciones épicas entre Endeavour, el héroe número 1 recién establecido, y un Nomu increíblemente fuerte llamado Hood. En su primera batalla como el héroe número 1, Endeavour fue llevado a sus límites y los superó.

La temporada 5 se emitirá en la primavera de 2021 y promete más batallas de alta intensidad entre las dos clases de héroes en UA, así como que Midoriya encuentre el significado de su misterioso sueño en la escena post-créditos del último episodio. Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre la próxima quinta temporada de anime:

Historia de My Hero Academia

La temporada 4 de My Hero Academia comenzó con un nuevo villano llamado Overhaul, que está decidido a devolver el mundo a una época anterior a la existencia de Quirks. Adoptado por el ex jefe de Shie Hassaikai, Overhaul también quiere devolver a la yakuza a una posición de poder como una forma de devolver su deuda.

Creyendo que los Quirks y los héroes son una plaga para la sociedad, usa a una joven llamada Eri para crear balas hechas de su sangre y células para destruir Quirks. Midoriya y Mirio, uno de los Tres Grandes héroes, se encuentran con los dos en una patrulla el primer día oficial de trabajo de Midoriya en la agencia de Sir Nighteye y se vieron obligados a dejar ir a Eri, una decisión que los atormentó.

Con la ayuda de otros héroes, incluidos Kirishima, Uraraka y Asui, Midoriya logra derrotar a Overhaul y salvar a Eri, pero no sin algunas bajas, así como un héroe caído. Sin embargo, el control de Overhaul sobre Eri fue mucho más frecuente de lo esperado: todos los experimentos que se hicieron en ella le causaron un trauma psicológico significativo, dejándola incapaz de sonreír o saber lo que significa ser feliz.

Al final de la temporada 4, la invitan a un festival escolar, que casi es interrumpido por una pareja de villanos llamada Gentle Criminal y La Brava, pero después de ver la actuación de Clase 1-A, Eri finalmente sonríe.

¿Qué pueden esperar los fans?

Personajes de la Clase 1-A y 1-B

El final de la temporada 4 vio a Endeavour y Hawks luchando con éxito contra un Nomu que no solo podía resistir los poderosos golpes de Endeavour, sino también pensar y hablar. Si bien parece que la Liga de Villanos está bajando por ahora, tienen las balas restantes que destruyen Quirk en sus manos después de dominar Overhaul. Podría asestar un golpe devastador a la sociedad si la Liga los usara.

La temporada 5 se centrará más en la UA y los estudiantes, destacando más la Clase 1-B. Las dos clases se fusionarán para una clase de entrenamiento conjunta en la que se dividirán en pequeños equipos para luchar entre sí.

Aunque puede parecer que la Clase 1-A tendrá la ventaja, la Clase 1-B también ha mejorado, a pesar de no haber visto tantas batallas como la 1-A. Al final de la temporada 4, Midoriya ve a todos los usuarios anteriores de One for All, así como un vistazo del primer usuario con su hermano All for One, en su sueño.

Deku se despierta, destruyendo su habitación en el proceso, pero no tiene idea de lo que significa el sueño. Una vez que lo haga, podría comprender y controlar mejor su Quirk. Mientras tanto, la última vez que vimos a Gran Torino, él y la policía perseguían a Kurogiri, pero se encontraron con una amenaza mayor en la forma de un enorme villano llamado Gigantomachia, uno de los sirvientes más fieles de All for One.

Aunque capturaron a Kurogiri, Gigantomachia todavía anda suelto. Al ver cómo Kurogiri buscó a Gigantomachia para ayudar a Shigaraki Tomura, podemos verlo conociendo a Shigaraki y al resto de la Liga en la nueva temporada.

El trailer de la temporada 5

My Hero Academia lanzó el primer tráiler de la temporada 5 en octubre de 2020 y otro en diciembre. En los trailers, un rostro familiar hace su reaparición: Shinso, el estudiante de Estudios Generales cuyo poderoso Quirk de lavado de cerebro le permitiría controlar a alguien durante un período de tiempo siempre que respondieran a su pregunta.

En la temporada 2, a Shinso le molestaba que algunos Quirks se consideraran más aceptables y que su Quirk era más adecuado para los villanos. A pesar de esto, fue elogiado por lo útil que fue su Don después de perder ante Midoriya en el festival deportivo y prometió ser un héroe mejor que todos en el curso de héroes.

Pero ahora, Shinso tiene un objetivo: ser aceptado en la clase de héroe y este entrenamiento conjunto es su oportunidad para demostrar su valía en la serie Shonen. La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver su combate contra Deku en Crunchyroll.

Te recomendamos leer: My Hero Academia: Detalles, datos curiosos y todo sobre la serie de anime

La temporada 4 terminó en abril de 2020 este año y los fanáticos solo tendrán que esperar unos meses más antes de poder atrapar a sus héroes favoritos nuevamente. Si bien aún no se ha confirmado la cantidad de episodios, la temporada 5 de My Hero Academia comenzará el 27 de marzo de 2021. ¿Estás listo?

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!