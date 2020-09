My Hero Academia: Stain Vs Puri Puri Prisoner se enfrentan ¿Quién gana?

En el mundo shonen de My Hero Academia, los héroes y villanos están por todos lados. Sus peculiaridades sobrenaturales les otorgan una amplia variedad de habilidades. Entre los villanos de este mundo se destaca Stain, el asesino de héroes, que usa el sigilo y la velocidad para emboscar a los héroes y acabar con ellos. Entonces él puede beber su sangre y paralizarlos.

Mientras tanto, los héroes también son un elemento básico en One-Punch Man, y esta serie seinen se está burlando de todo el concepto. Uno de los héroes más fuertes es Puri Puri Prisoner, un héroe cuerpo a cuerpo musculoso con una estética de prisionero extravagante y movimientos angelicales definitivos. Si Stain luchara contra Puri Puri Prisoner, ¿quién ganaría y qué ventajas puede aportar cada uno de ellos a la batalla? Es hora de decidir.

Stain Vs Puri Puri Prisoner

Esta batalla puede desarrollarse de dos formas diferentes. El escenario más probable es que ambos combatientes estén peleando en una ciudad por la noche, o de lo contrario Stain no se molestaría en aparecer.

Puri Puri Prisoner patrullaba el lugar para tratar de encontrar a su oponente, solo para ser emboscado y sufrir un solo corte por detrás. Eso no lo matará, pero Stain puede consumir la sangre de Prisoner, y luego todo habrá terminado. A pesar de su dureza, Puri Puri Prisoner no puede sobrevivir a una profunda puñalada de katana en la garganta.

Stain

Stain no es el tipo de villano que se enorgullece de estar al aire libre y luchar contra héroes como Overhaul o All For One. En cambio, le gusta merodear en entornos urbanos, usando todo tipo de cobertura (como la oscuridad misma) para acercarse al objetivo a través del sigilo.

Esto le permite asestar el primer golpe en la mayoría de los casos, y es lo suficientemente silencioso y ágil para acercarse sin delatarse. Sin duda, también es bueno rastreando a sus víctimas, por lo que sabe cuándo y dónde atacar.

Aunque Puri Puri Prisoner no es tan fuerte como Saitama, cuenta con una enorme cantidad de poder físico, que es parte de lo que lo calificó como un héroe de rango S. Puede que esté al final de la clase S, pero sigue siendo impresionante.A voluntad, Puri Puri Prisoner puede abrirse camino a través de gruesos muros de acero, como los de la prisión donde habitualmente reside, y puede asestar golpes fatales al Deep Sea King después de aprender a usar la intención asesina.

Poder

Ahora es el momento de revisar el mejor activo de Stain: su peculiaridad. Se llama Coágulo de Sangre, y cuando ingiere la sangre de otra persona (aunque sea una pequeña cantidad), puede paralizar voluntariamente al objetivo durante unos momentos. La duración exacta depende del tipo de sangre del objetivo.

Puri Puri

Si el oponente está paralizado, es poco lo que pueden hacer y Stain puede golpear sus puntos vitales con impunidad, como sus ojos o su garganta, y matarlos. Por eso lleva espadas y cuchillos, en lugar de nudillos de bronce o un bastón de bo, por ejemplo.

A pesar de su inmenso tamaño y tácticas sencillas, Puri Puri Prisoner casi puede igualar a Speed-O-Sound Sonic cuando se trata de maniobras en el campo de batalla. La técnica Angel Rush es rápida, pero cuando se realiza Angel Dash Prisoner es aún más rápida.

Con esta técnica, Puri Puri Prisoner puede perseguir a un enemigo que huye o rescatar a otro héroe que se enfrenta a dificultades. También puede correr para salvar vidas inocentes de peligros como un autobús a alta velocidad o un accidente automovilístico inminente o un choque de trenes.

Si la batalla es más convencional, Stain todavía tiene la ventaja, ya que es lo suficientemente ágil como para evitar los poderosos pero directos ataques de Prisoner. Ni Angel Rush ni Angel Dash darán en el blanco, y Stain puede maniobrar más allá de Puri Puri Prisoner e infligir un solo corte. Aquí de nuevo, Stain puede paralizar a su oponente mucho más grande y acabar con él a voluntad.