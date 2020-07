My Hero Academia: Spoilers MANGA capítulo 277 ¡Deku vs Shigaraki!

Kohei Horikoshi, ha estado emocionando a los fans con el nuevo arco de My Hero Academia en el manga. Ya que hemos visto todo tipo de flashbacks, con los personajes que actualmente se han retirado de su protagonismo. Pero el capítulo más reciente, sorprendió con el regreso de una de las peleas más épicas de la serie. ¡One For All vs All For One!

Sobre el manga de My Hero Academia

Spoilers adelante. Aunque el capítulo 278 del manga retrasó su estreno por la pandemia de Covid-19, no podemos negar que las cosas se han puesto muy nostálgicas en su historia. Como Tomura Shigaraki ahora ha absorbido completamente los poderes de All For One en sí mismo, él y Midoriya Izuki ahora están destinados a enfrentarse entre sí.

Cuando Deku decidió proteger a su maestro Eraserhead, su primer combate se parece mucho al de su predecesor All Might vs el anterior All For One. Hasta ahora, el momento más importante de My Hero Academia había sido cuando ambos personajes se enfrentaron en Kamino Ward, y Toshinori Yagi perdió por completo el One For All.

All Might vs All For One

Cuando All Might ataca por primera vez para salvar a Bakugo, se encuentra cara a cara con el villano y esta es la imagen que ahora vemos entre Deku y el Plus Ultra Shigaraki. Estos flashbacks o llamados al pasado, fueron completamente intencionales, ya que ambos personajes son los sucesores de cada uno de sus poderes.

Te puede interesar: My Hero Academia tendrá un retraso en su manga debido al Covid-19

Shigaraki ahora está más cerca de Deku, y ha estado dando pasos aún más adelante con cada nuevo capítulo de la serie a medida que se aleja por completo de la influencia de su maestro. El capítulo 278 estrenará el próximo 20 de julio, así que no habrá que esperar mucho para lo nuevo en My Hero Academia.