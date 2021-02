My Hero Academia: ¡Spoilers! Así luce el villano Stain en el “Capítulo 300”

My Hero Academia ha pasado por el drama últimamente. Mientras que el anime prepara las cosas detrás de escena para la quinta temporada, el manga ha continuado con un arco impresionante y una sombra oscura se ha asentado sobre la serie impresa dado lo mortal que fue su último arco.

¡Así es! Boku no Hero Academia está trayendo de regreso a Stain, para hacer que el próximo arco del manga sea aún más sombrío. La actualización llegó con el capítulo más reciente, el capítulo 300 que puedes leer en MANGA Plus.

El regreso de Stian en My Hero Academia

Los fanáticos estaban ansiosos por ver el nuevo capítulo esta semana a raíz de algunas fugas importantes de la prisión. Después de todo, la mayor parte de la sociedad está en ruinas ya que los héroes perdieron una batalla pública contra Shigaraki y su tripulación.

El regreso de Stain tras escapar de la prisión

Los villanos ahora se están volviendo locos en Japón y parece que Stain se ha unido a ellos en silencio. El capítulo 300 confirmó que Stain pudo salir del Tártaro después de que irrumpieran en la prisión. Mientras que All For One se fue con su nuevo grupo de villanos.

Tal hazaña es impresionante dado lo lejos que estaba Tartarus de la tierra firme, pero Stain no es nada si no está determinado. No se detendrá ante nada para completar su visión, y ninguna cantidad de agua lo detendrá.

El manga no muestra mucho de Stain en esta actualización, pero se les muestra un primer plano mientras regresa a su base. El asesino de héroes puede ubicar una de sus espadas manchadas de sangre entre sus posesiones, por lo que no hay duda de sus intenciones.

Stain está listo para volver al negocio, y eso significa malas noticias para los héroes. Él vendrá después de cualquier héroe profesional que se atreva a cruzarlo, y eso no ayudará a su imagen empañada con el público en este momento. La Verdad Noticias te recuerda que el próximo capítulo 301 de My Hero Academia se estrenará el 14 de enero.

