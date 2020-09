My Hero Academia: Si Deku MUERE ¿Quién debería heredar el One For All?

ADVERTENCIA: Este artículo contiene spoilers del arco de la Guerra de Liberación Paranormal que se está llevando a cabo actualmente en el manga de My Hero Academia, mismo que ya ha matado a una gran cantidad de héroes a su paso.

Con Deku enfrentándose a Shigaraki, en lo que bien podría ser su batalla final, hacemos la pregunta de quién debería heredar el Quirk de One For All en caso de caer. ¿Quizás sea demasiado pronto para preguntarlo?

Deku de My Hero Academia ya tiene heredero

Lo cierto es que la película de Boku no Hero Academia: Heroes Rising ya respondió a su manera y con su propio candidato. Recordemos que este Quirk le perteneció a All Might y anteriormente a Nana Shimura, que en realidad es la abuela de Tomura Shigaraki (el actual All For One).

Sin embargo, con el todopoderoso Quirk dando a su usuario fuerza sobrehumana, velocidad y un puñado de otras habilidades que Deku aún está descubriendo hasta el día de hoy (como Flotar y Blackwhip), ¡ciertamente hay una serie de héroes que merecen One For All!

Katsuki Bakugo (Kacchan)

Foto: BONES

Esta elección es bastante fácil considerando que Bakugo ya ha ejercido el poder de One For All en el segundo largometraje de la franquicia en My Hero Academia: Heroes Rising. ¡Un filme que no te debes perder!

Aunque Bakugo y Deku han sido rivales durante la mayor parte de sus vidas, los dos han comenzado una amistad inestable y está claro que el héroe impulsivo ha logrado controlar su temperamento hasta cierto punto. Agregar el Quirk of One For All a su conjunto de poder explosivo definitivamente lo convertiría en uno de los héroes más fuertes del mundo.

Ochako Uraraka

Una de las heroínas más grandes de My Hero Academia ha sido Ochaco, también conocida como la heroína Uravity. Con su espíritu amable y su capacidad para manipular la gravedad, ¡sería una excelente heredera de One For All!

Con su enamoramiento por Deku todavía intacto desde el comienzo de la serie, tiene el personaje que quizás sea el más cercano a Midoriya entre sus compañeros de clase, ¡así que definitivamente sería una buena opción para el todopoderoso Quirk!

Todoroki Shoto

Si bien Shoto todavía está trabajando en su personalidad y capacidad para transmitir un sentido de heroísmo entre los civiles, su conjunto de poder lo convertiría en un candidato perfecto para el Quirk of One For All, ya que la fuerza completa de este Quirk sumada a la suya, lo haría fácilmente el ser más fuerte de la Tierra.

A medida que Todoroki comienza a hacer las paces con su padre después de su dura infancia, Endeavour puede morir durante la última línea de la historia del manga, creando una gran apertura para Shoto.

Tsuyu Asui (Froppy)

Puede que Froppy no sea el héroe más fuerte, ¡pero sin duda es un héroe favorito de los fanáticos entre el público que sigue la historia de My Hero Academia! Incluso demostró ser una de las mejores heroínas de UA Academy gracias en parte a su disposición a arriesgar su vida en situaciones extremas.

Ya que Froppy también se dedicó a encontrar nuevos usos para sus poderes, ella sería la receptora perfecta de One For All entre los clase de Clase 1-A de UA Academy. ¡Un Froppy todopoderoso es definitivamente algo que no nos importaría ver en el futuro de la franquicia!

Rabbit Hero Mirko

Rabbit Hero Mirko "Héroe No. 5"

¿Quién puede decir que el próximo heredero de One For All debe ser un niño? Mirko ha demostrado ser una de las mejores heroínas del mundo de Boku no Hero Academia, lanzándose a la Guerra de Liberación Paranormal para ayudar a detener los planes de Shigaraki y la Liga de Villanos.

Habiendo resultado terriblemente herida mientras luchaba contra el Nomu de gama alta, está claro que Mirko es una inspiración para la gente y también tiene un conocimiento firme del uso de su propio Don, lo que la convierte en una gran opción para recibir el Don de One For All en My Hero Academia.