My Hero Academia: Shigaraki y la horrible batalla de Deku en "Enemy Footsteps"

Izuku Midoriya, también conocido como Deku, va a su máxima potencia contra Tomura Shigaraki. Después de presenciar la horrible muerte de Gran Torino, Midoriya no está de humor para perdonar a Shigaraki en el capítulo 282 de "My Hero Academia". El capítulo se titula "Enemy Footsteps".

El último spoiler del capítulo 282 de "My Hero Academia" insinúa que Shigaraki persigue a Aizawa. El resumen es compartido por el usuario de Twitter Atsushi y traducido por keigowing.

El capítulo 282 de "My Hero Academy" comienza con Deku usando su Black Whip para contener a Shigaraki. Mientras tanto, Shigaraki anuncia que le va a dar una bala y tiene una bala entre los dedos.

Sin embargo, Deku golpea a Shigaraki con un 100% Wyoming Smash. Shigaraki termina mordiendo el antebrazo de Deku. Sus dientes se hunden en el brazo de Deku mientras la sangre brota.

Mientras tanto, Aizawa es golpeada con la bala de Quirk. Afortunadamente, la bala solo alcanzó su pierna derecha.

Aizawa no tiene más remedio que deshacerse de la bala mientras saca un cuchillo y se corta la pierna por encima de donde la bala de Quirk lo golpeó. Parece que no puede sacar la bala y la amputación es la única solución.

En el capítulo 282 de "My Hero Academia", Shigaraki está impresionado con el pensamiento rápido de Aizawa y se dice a sí mismo que esperaba esto del héroe.

El villano usa un ataque de área que empuja a Deku hacia atrás. Mientras tanto, Deku comienza a perder el control sobre Shigaraki.

Antes de que Deku pueda usar su Black Whip nuevamente, Shigaraki se para justo en frente de Aizawa. El villano anuncia que ha llegado el momento de Aizawa y clava su dedo en la cara del héroe.

Sin embargo, Todoraki llega a tiempo y usa su ataque de hielo contra Shigaraki. Deku tiene la oportunidad de devolver el golpe a Shigaraki. Más tarde, Midoriya agarra a Rock Lock y Aizawa y los lleva a un lugar seguro.

El capítulo 282 de "My Hero Academia" también muestra el estado actual de Gigantomachia y es posible que los fanáticos lo vean reunirse con su señor Shigaraki en el capítulo 283 de la serie manga.

"My Hero Academia Chapter" 282 está programado para lanzarse el domingo. Los fanáticos pueden leer el capítulo en línea sobre Manga Plus y Viz.