My Hero Academia: Shigaraki y la conexión con All For One explicada

My Hero Academia, una popular serie de manga con adaptación al anime por estudio Bones, finalmente reveló los spoilers de su reciente capítulo 281. Sin embargo, estos escaneos del manga no están verificados y deben tomarse con precaución, pues hablan de la conexión de Shigaraki con All For One.

My Hero Academia 281 spoilers

Estos spoilers se encuentran circulando en redes sociales, insinuando que el capítulo 281 del manga contendrá algunos flashbacks de Tomura Shigaraki y el usuario original de All for One, quien es posible que ya supiera sobre el joven villano. Lo que da paso a un aterrador plan para destruir el One For All de All Might.

All for One se estaba volviendo demasiado débil y, por lo tanto, necesitaba hacerse cargo del cuerpo de Shigaraki y pasar su peculiaridad. Shigaraki fue entregado a casa por un hombre cuya ropa era exactamente como All for One.

All For One, el enemigo definitivo de One For All

Shigaraki y All For One de My Hero Academia

Los flashbacks muestran que Shigarki mató a toda su familia unos días después debido a la peculiaridad de la decadencia, que en realidad fue implementada por All For One. Los spoilers insinúan que AFO tenía el objetivo de arruinar el legado del mentor de All Might y obtener un nuevo cuerpo joven.

Shigaraki siempre fue un peón del enemigo mortal de One For All y todo ha ido según su plan final. Los fanáticos podrán ver la verdadera conexión entre Shigaraki y All For One en My Hero Academia capítulo 281 como algunos flashbacks increíbles.

I like Shigaraki recalling this despite him destroying the image of his father in his mind previously to show he is the one in control and to remove the shackles of his past, yet when he's backed into a corner that's still what he thinks about #MyHeroAcademia280 pic.twitter.com/qH86jdyUPY — Bean @ Reading/Watching Haikyu (@beaniestbeans) August 10, 2020

My Hero Academia 281 fecha de estreno

La fecha de lanzamiento del capítulo 281 de My Hero Academia es el domingo 23 de agosto de 2020, según el sitio web oficial de VIZ. Los escaneos sin procesar del manga ya se han filtrado y aún no se han verificado, por lo que sería mejor esperar el lanzamiento oficial.

Los fanáticos pueden leer el capítulo 281 de My Hero Academia de forma gratuita en los medios de VIZ y las plataformas oficiales de Shonen Jump de Shueisha. Siempre se debe leer el manga de sus sitios web oficiales de forma gratuita, ya que esto ayuda a eliminar la lectura ilegal.