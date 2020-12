My Hero Academia: Shigaraki se ha convertido en una víctima de All For One

Creador de One Piece habla sobre el éxito de Kimetsu no Yaiba en 2020

En el pináculo del ascenso al poder de Tomura Shigaraki en el manga Boku no Hero Academia, la Liga de Villanos paga el máximo sacrificio para escapar de los héroes en el capítulo 295, un movimiento que también conduce a una sorprendente revelación sobre la relación de Shigaraki y All For One.

Shigaraki Tomura se ha rodeado de compañeros leales que incluso podrían considerarse familiares, y son el motivo de su creciente dominio. En el último capítulo de My Hero Academia, el acto final del Mr. Compress “destrozó” por completo alrededor de la mitad de su cuerpo para dar tiempo a que sus compañeros escapen.

Afortunadamente, Lemillion está allí para cortarles la fuga, pero no antes de que All For One haga una visita sorprendente en la serie Shonen. En el estado de inconsciencia de Shigaraki, AFO puede capitalizar el unísono que comparten para controlar momentáneamente sus acciones.

Spinner hace todo lo posible para despertar a Shigaraki para que pueda ordenar al Nomu que cree una distracción, pero All For One emerge a través de Shigaraki y usa ondas de radio para controlar al Nomu. Luego, AFO aún actuando a través del cuerpo de Shigaraki, activa su Quirk, Decay, apuntando al área circundante, lo que parece una buena idea, pero Spinner señala que la mayoría de su equipo todavía está entre los escombros.

¡Spoilers de My Hero Academia 295 continúan!

El comportamiento de All For One es completamente diferente de sus apariciones pasadas aquí porque es más hostil hacia la Liga por su fracaso, especialmente Shigaraki. Afirma que los miembros de la Liga que están siendo erradicados por Decay son un castigo necesario por el fracaso del joven villano.

El descontento de All For One es indicativo de su relación con el joven buque, estableciendo la relación entre maestro y alumno en el futuro; especialmente porque el capítulo 295 termina con Deku recitando sus legendarias palabras a Shigaraki:

"¡Parecía que necesitabas ser salvado!"

Shigaraki no tiene problemas para manejar los problemas a su manera y derrotar al antiguo All For One será el último obstáculo en el camino para que alcance la máxima superioridad en el mundo de los villanos. AFO está imponiendo su legado a Tomura, pero el líder de la Liga apenas está comenzando su reinado personal de terror en My Hero Academia.

