My Hero Academia: ¡Shigaraki podría revelar el oscuro pasado de Endeavour!

El arco actual de My Hero Academia "Paranormal Liberation War" ha mantenido un gran enfoque en la guerra total entre los héroes profesionales de Japón y el nuevo ejército de la Liga de Villanos. Sin embargo, como cualquier historia de héroe épica, la batalla entre los héroes en el Frente de Liberación Paranormal también ha incluido algunos desarrollos importantes para las subtramas que se han estado ejecutando a lo largo de la serie, todo el tiempo.

Una de las subtramas y teorías más importantes de My Hero Academia ha sido el verdadero origen y la historia de fondo del psicótico villano Dabi, y gracias al último capítulo del manga, Shigaraki ahora también se ha convertido en parte de esa teoría luego de una brutal confesión en el último capítulo del manga.

My Hero Academia manga # 280 ¡Spoilers!

El último capítulo de My Hero Academia se centra principalmente en el alboroto del monstruo Hulking de Shigaraki, Gigantomachia, y la Clase 1-A entrando en la refriega para detenerlo. Sin embargo, la escena final del manga nos pone al día con la batalla principal entre Shigaraki, Endeavour, Izuku Midoriya, Bakugo y Eraser Head.

A pesar de que Eraser Head había cancelado el nuevo y masivo conjunto de poderes de Shigaraki, las mejoras al estilo All Might en su cuerpo aún convirtieron a Shigaraki en una amenaza masiva. Se necesitó todo el poder de Bakugo, Endeavour y los demás para derribar a Shigaraki, y Endeavour le deja en claro al joven villano que seguirá así.

¿Shigaraki revelará el oscuro pasado de Endeavour?

Curiosamente, la respuesta de Shigaraki no es la habitual broma de un villano con un héroe, es un comentario extrañamente personal dirigido a Endeavour: "¡Ustedes los héroes lastiman a sus propias familias, solo para ayudar a completos extraños!", finalmente Shigaraki le dice a Enji Todoroki. "Papá me dijo eso".

Esta mención ahora tiene a los fanáticos hablando sobre exactamente qué tipo de juego mental está jugando Shigaraki. Podría estar haciendo referencia al pasado oscuro y abusivo de Enji con su familia en general (incluido su hijo, Shoto Todoroki), o podría ser algo más revelador.

La teoría desde hace mucho tiempo que My Hero Academia ha estado alimentando es que Dabi es de hecho Toya Todoroki, el hijo mayor de Enji, quien murió en un accidente inexplicable. La teoría dice que lo que sea que le sucedió a Toya lo dejó marcado y loco, comenzando una nueva vida como "Dabi".

En los capítulos anteriores de este arco de guerra, Dabi reveló que en realidad está trabajando para un fin mayor que la guerra de villanos de Shigaraki: afirma que quiere exponer la indignidad de los héroes profesionales, utilizando el mismo tipo de mantra que Shigraki arroja a Endeavour.

El último capítulo del manga My Hero Academia ha dejado con todos con la boca abierta luego de que Shigaraki amenazara con revelar el oscuro pasado de Endeavour

Este último capítulo del manga ahora hace que parezca al menos posible que All For One podría haber tomado a Toya Todoroki y convertirlo en el asesino sádico que es Dabi, y que Shigaraki ha sabido esa historia de origen todo el tiempo. Sin duda una teoria que será respondida en los próximos capítulos del manga.