My Hero Academia: Sensual cosplay de Mirko subió la temperatura en Twitter

El anime de My Hero Academia por estudio Bones, cerró con broche de oro su temporada 4; pues aquí vimos debutar oficialmente a la heroína profesional Mirko. Este personaje recibió mucha popularidad entre los fans y finalmente una usuaria de Twitter llamada @Chanel_may03 le rindió un homenaje de cosplay a esta hermosa “pro hero”.

Cosplay de Mirko sube la temperatura

Esta cosplayer amateur, cautivó a sus seguidores de Twitter con cuatro fotografías recreando al personaje también conocido como Rumi Usagiyama. Lo que subió la temperatura, fueron sus candentes poses que incluyó en los resultados finales; pues Mirko es conocida por tener un diseño muy sensual en su vestimenta y lucir una complexión similar a la de un conejo.

Su publicación ya superó los 346 me gusta en menos de 24 horas, también recibió varios elogios. Aquí presumió el look de la heroína No. 5 que incluye un leotardo blanco sin mangas (con detalles morados y un logo de luna creciente amarilla en el pecho), unas botas moradas (que llegan hasta el muslo), guantes blancos, una larga peluca, orejas y cola de conejo; al igual que unos pupilentes rojos.

Así luce el sensual cosplay de Mirko

Sobre Mirko en Boku no Hero Academia

La empresa Funimation se encarga de distribuir el anime de My Hero Academia doblado al inglés y recién transmitió el capítulo debut de Rumi Usagiyama con la voz de Anairis Quinones. En un corto periodo de tiempo, esta heroína se ganó un lugar muy especial entre los favoritos de los fans y sobre todo se espera verla en acción durante la temporada 5 de la serie.

Para no profundizar en spoilers del manga por Kōhei Horikoshi, solo te diremos que la Rabbit Hero Mirko estará involucrada en una importante batalla y será en este momento cuando sus habilidades más impresionantes serán puestas a prueba. El mismo estudio Bones confirmó la llegada de una quinta temporada en el futuro; sólo que debido a la pandemia de Covid-19 se espera un retraso de su estreno.

Breves spoilers adelante. Actualmente, la lista de los diez mejores héroes en Boku no Hero Academia cambió tras el retiro de All Might / Toshinori Yagi y el antes héroe No. 2 Endeavor / Enji Todoroki ocupó el primer puesto. Luego tenemos a Winged Hero Hawks / Keigo Takami ocupando el segundo lugar; en la temporada 4 ambos demostraron más de sus habilidades de batalla y sus dones.

