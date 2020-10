My Hero Academia: [SPOILER] puede haber perdido su Quirk para siempre

En el mundo de My Hero Academia donde existen miles de héroes y villanos, la peculiaridad o “Quirk” de un personaje lo es todo; siendo un poder individualizado único que tienen ciertos personajes dentro del universo creado por Kohei Horikoshi.

¡Advertencia de spoilers!

Una peculiaridad le permite a los niños asistir a la escuela de héroes y luchar profesionalmente contra las amenazas del mal. Dentro del tan esperado capítulo 286 del manga, el protagonista Izuku Midoriya (también conocido como Deku) podría haber perdido su Quirk heredado One For All que tanto ha trabajado para dominar.

En las últimas entregas de Boku no Hero Academia, los fanáticos vieron cómo Deku y sus amigos luchaban contra Tomura Shigaraki, un villano intimidante con una peculiaridad llamada "decadencia" y ahora también cuenta con el All For One.

Foto: Shueisha "Deku en MHA 286"

El Quirk original de Shigaraki, le permite convertir cualquier cosa a su alcance en polvo (como un toque más morboso de Midas o ver a Medusa a los ojos). La peculiaridad es completamente involuntaria, lo que lo coloca en una posición precaria en la que debe tener cuidado de no causar accidentalmente el deterioro de un objetivo.

El One For All que Deku heredó de All Might, le permite acceder a una enorme cantidad de poder y recientemente descubrió otras dos habilidades con OFA: Blackwhip y Flotar. Por lo tanto, ver una pelea entre Shigaraki y el héroe, siempre será interesante. Ahora, la batalla ha llegado a su punto culminante en el manga.

Resumen: My Hero Academia 286

El capítulo 286 del manga, comienza con Katsuki Bakugo siendo herido por Tomura en medio de la pelea en apoyo de Deku. La actitud previamente egocéntrica de Bakugo se ha ido disipando a favor de una acción más solidaria. Su intervención para apoyar a su rival, mientras le recuerda que no está solo, demuestra su preocupación por sus compañeros.

Sin embargo, el momento de su sacrificio tiene consecuencias y Midoriya no pudo evitar entrar en un estado de enojo extremo tras verlo atravesado por Tomura. Comienza a parecer que Deku puede tener la ventaja en la batalla, pero el villano se las arregla para agarrar al joven héroe.

Sin embargo, en lugar de ver a Deku convertirse en polvo, Shigaraki afirma que ha robado One For All. ¿Pero es posible que la peculiaridad de One For All desaparezca para siempre? En resumen, sí y ahora todo depende de la intervención de los predecesores OFA como Nana Shimura.

El poder All For One como sugiere su nombre, permite al usuario robar peculiaridades de los demás. Izuku Midoriya podría ser especialmente vulnerable, ya que su Quirk se diferencia de la mayoría de las peculiaridades porque no se manifiesta de forma natural.

Este aspirante a héroe se ha quedado aparentemente sin peculiaridades, tal como comenzó. Aún así, los fanáticos de My Hero Academia no deben perder la esperanza. Ya que la última página del capítulo 286 da un nuevo rayo de luz con Nana.