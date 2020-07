My Hero Academia: SEXY cosplay en pareja de Hawks y Mirko subió la temperatura

El anime de My Hero Academia creado por Kōhei Horikoshi y producido por BONES, recibió dos trabajos de cosplay para los héroes profesionales Hawks y Mirko; solo que las caracterizaciones subieron la temperatura por tratarse de un estilo romántico para ambos personajes.

Cosplayers recrean a Hawks y Mirko

Este trabajo de cosplay fue realizado por las artistas “feisty_vee” como Rabbit Hero No. 5 Mirko y “sparkle_stache” como la versión femenina de Wing Hero No. 2 Hawks. La fotografía fue tomada por “tiffgriffseuphoria” y editada por “ext.photography”; mientras que la publicación ya recibió más de 5 mil 200 me gusta en Instagram en menos de 48 horas.

La atención al detalle para cada cosplay fue muy elogiado en redes sociales, ya que cada artista incluyó los elementos representativos de cada personajes, e incluso se les dio un toque sensual por la forma de sus poses frente a la cámara. Aunque esta pareja no es oficial en My Hero Academia, fans de todo el mundo hacen saber cuáles son sus emparejamientos favoritos “OTP”.

Mira el sexy cosplay de Hawks y Mirko

El fandom de My Hero Academia y el anime en general, acostumbran crear sus OTP “One True Pairing” (emparejamiento de personajes por fans). Una de estas parejas que ha llamado la atención, es la de Hawks y Mirko; aunque las cosplayers también hicieron saber que existen preferencias por Hawks y Endeavor, quien es el actual héroe profesional No.1 de la serie.

Te puede interesar: My Hero Academia: Aparece un impresionante cosplay de Mount Lady

La heroína Mirko (Rumi Usagiyama) tiene el Don “Conejo”, mismo que le otorga una figura similar a la de un conejo y con sus mismas habilidades mejoradas. Hawks tiene el Don “Fierce Wings”, siendo unas enormes alas rojas que le permiten volar, además puede controlar cada una de sus plumas telequineticamente y lanzarlas como proyectiles.