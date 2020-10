My Hero Academia: Resumen y ANÁLISIS de la primera temporada

Aquí te traemos un análisis de la primera temporada de My Hero Academia, ¿Conserva su fama?.

El Box en DVD de My Hero Academia ya está disponible en este pack conjunto de 3 discos, en el que se engloban los 13 primeros episodios de este anime basado en la historia creada por Kōhei Horikoshi, cuyo manga y anime son un gran éxito en España y en todo el mundo, que está emitiendo actualmente el final de su cuarta temporada (la temporada 5 se estrena en 2021), y tiene pendiente de estreno en España su última película, My Hero Academia: El Despertar de los Héroes, previsto inicialmente para junio de este año.

La primera temporada también está disponible en blu-ray edición coleccionista, en una espectacular caja contenedora tamaño A4.

La serie, cuyo título original es Boku no Hero Academia, es una producción japonesa y viene disponible con los diálogos tanto en versión original en japonés como doblada al castellano y portugués (Audio 2.0 Dolby Digital), además de incluir subtítulos en español para los fans latinos.

Sin embargo, no cuenta en su audio con pistas de sonido en otros idiomas hablados en nuestro territorio, como euskera, gallego, valenciano o catalán.

Las personas no nacen igual. El protagonista de esta historia es uno de esos casos raros que nacen sin superpoderes, pero esto no le impedirá perseguir su sueño: ser un gran héroe como el legendario All-Might.

Para convertirse en el héroe que desea ser, se apuntará a una de las academias de héroes más prestigiosas del país: la U.A. Con la ayuda de su ídolo, All-Might, ¿podrá convertirse en un verdadero héroe? ¿Qué es más importante, el poder o la voluntad?.

La serie de anime es súmamente famosa

Análisis de My Hero Academia

De esta forma, vamos a analizar el pack en DVD que reúne del capítulo 1 al 13, que ha lanzado al mercado Selecta Visión en nuestro país.

Esperamos que disfrutéis tanto de los capítulos como hemos hecho nosotros, basadas en esta épica historia con grandes combates y grandes valores como la lucha y superación personales.

De este modo, nos hemos puesto manos a la obra para descubrir todo lo que esconde esta edición doméstica, que también está disponible en versión digital.

La serie de aventuras de animación japonesa, producida por Toho y bajo la supervisión del estudio de animación Bones en 2016, no está recomendada para menores de doce años, siendo una de las franquicias más conocidas y más vistas en Japón y el resto del planeta actualmente, con la distribución de miles de productos de merchandising, videojuegos, series y películas.

La serie está dirigida por Kenji Nagasaki, y tiene una duración total aproximada de más de 325 minutos y un formato de pantalla 16:9.

Aunque, lamentablemente, no dispone de contenido adicional, pero no por ello implica que no sea una oportunidad perfecta para tener la saga desde su inicio.

Por último, esperemos que disfrutes la compra del pack con la primera temporada completa de My Hero Academia, ya disponible en DVD y blu-ray; para llevártelo a casa y ver sus adrenalíticos capítulos todas las veces que quieras, tanto en versión original subtitulada como doblada al castellano.

