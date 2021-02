My Hero Academia REVELA los momentos más lindos de Hawks (FOTOS)

El último capítulo de My Hero Academia tiene a los héroes tratando de recoger las piezas después de la desgarradora batalla contra los villanos del Frente de Liberación Paranormal durante el Arco de Guerra, y la entrega no solo nos da una vista del presente de Hawks.

También nos dio una mirada de su niñez. Aunque la infancia de Hawks fue dura, los fanáticos han aprovechado la oportunidad para mirar el lado más ligero de las cosas y reconocer cuán adorable era el héroe número dos antes de que comenzara a luchar contra los villanos.

El capítulo 299 de MHA reveló nuevos detalles sobre la infancia de Hawks

¡Advertencia! Si aún no te has puesto al día con el último capítulo de My Hero Academia, Capítulo 299, es posible que desees mantenerte alejado ya que nos sumergiremos en un pequeño territorio de spoilers.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Hawks no vivió una vida feliz durante sus años de niño, ya que su padre estaba huyendo de la ley después de haber asesinado a alguien por dinero en el bolsillo, y su madre estaba tratando de protegerlo de la ley.

Un vistazo a la infancia de Hawks

El actual héroe número dos tuvo la suerte de que su padre fue arrestado por la policía, y Endeavour, luego de un intento de robar un automóvil, lo dejó a él y a su madre siendo abordados por la Comisión de Seguridad Pública, ofreciendo al futuro héroe número dos una nueva vida.

El usuario de Twitter Aitai Kimochi reunió varios paneles del manga que mostraban a Hawks durante su infancia, agarrándose con fuerza a una de las únicas posesiones que tenía cuando era niño, una muñeca de Endeavour, demostrando que su amor por los héroes estaba presente desde que era niño.

Durante este capítulo, Hawks descubre que su madre había dado información sobre su pasado a Dabi. Con Hawks dando un discurso apasionado sobre cómo el pasado debe seguir siendo el pasado, será interesante ver el accionar de los héroes mientras los villanos continúan acumulando poder.

¿Sabías que existen más de 4 mil variantes de Covid-19 en el mundo? Síguenos en Instagram y mantente informado