My Hero Academia: ¿Qué villano tiene la historia más desgarradora?

Los personajes de My Hero Academia no son ajenos a las historias emocionales, y los villanos de la serie manga definitivamente no son una excepción. Muchos lectores pueden identificarse con la sensación de que la escritura y el desarrollo del personaje de Kohei Horikoshi les toque el corazón.

La serie shonen sobresale en su capacidad para crear villanos comprensivos y multidimensionales, pero eso crea una pregunta: cuando se trata de tragedia, ¿qué villano ha tenido lo peor? Es una pregunta que es realmente difícil de responder a medida que la trama da vueltas y vueltas en el anime o manga.

Sin embargo, a medida que el último arco del manga ha llegado a su fin, es un buen momento para mirar hacia atrás en las experiencias de estos personajes dinámicos y ver quién sufrió más y quién tiene el origen más desgarrador de todos ellos en My Hero Academia.

All For One

All For One es el antagonista principal

¡Advertencia de spoilers! El villano más antiguo de la lista, el origen de All For One se remonta a la primera generación de usuarios extravagantes. Nació en un mundo completamente desconocido con la idea de las peculiaridades. Su Quirk le permite quitar y revelar peculiaridades sin ayuda.

Por supuesto, el trauma de ser etiquetado como "otro" en un mundo en contra de su existencia sería difícil de procesar. Sin embargo, All For One no es un villano debido al maltrato de la sociedad, sino que utilizó el odio de la sociedad como una forma de ganar poder.

Este personaje prosperó en el caos, construyó un ejército de seguidores y se convirtió en uno de los usuarios de caprichos más poderosos del mundo. A lo largo de la serie shonen, las acciones de All For One son imperdonables y se realizan solo para la búsqueda del poder, desde su formación tortuosa de la Liga de Villanos hasta su manipulación de Tomura Shigaraki.

All For One existe para ser un contraste de cualquiera que utilice la peculiaridad de One For All, lo que significa que es la imagen de la maldad pura. La Verdad Noticias considera que su historia es menos trágica y más sorprendentemente cínica.

Himiko Toga

Himiko Toga es una villana incomprendida en BNHA

Himiko Toga es un personaje muy popular entre los fanáticos, a pesar de su condición de villana. Su comportamiento aparentemente burbujeante contradice directamente su peculiaridad sedienta de sangre. Al consumir la sangre de otras personas, Toga puede transformarse en ellos por un tiempo limitado.

La naturaleza oscura de este poder fue suficiente para aislar a Toga de las personas que amaba mientras crecía. Aunque todavía estaba motivada por su amor por los demás, este desapego de quienes la rodeaban la llevó a una obsesión por convertirse físicamente en las personas que adoraba.

Al principio de la serie, se enamora del estudiante de Clase 1-A Ochaco Uraraka. En lugar de actuar sobre sus sentimientos de una manera justificable, Toga recurre al único curso de acción que ha conocido: luchar. El estatus de Toga como villana es probablemente el resultado directo de una educación traumática, lo que la convierte en un personaje comprensiblemente trágico.

Twice

Twice, el villano que tuvo una muerte en el manga

Si bien puede que no sea el personaje más central de la serie, la simpática historia de fondo de Twice atrapó los corazones de los lectores con bastante rapidez. La trágica historia de Twice comienza con el desarrollo de su peculiaridad. Su habilidad, como sugiere su nombre, le permite hacer clones de sí mismo.

Si bien puede parecer inofensivo, esto le afecta mentalmente. Las voces invasivas lo llevan a la distracción y el desapego que acompaña a la duplicación lo deja aislado del mundo a veces (un sentimiento con el que Himiko Toga puede identificarse bien). ¡SPOILER!

Esta disparidad de monólogo interior creó una división en su mente, lo que lo obligó a desarrollar una personalidad completamente nueva. Si bien pudo haber encontrado algo de consuelo en la Liga de Villanos, Twice terminó muriendo en la Guerra de Liberación Paranormal, poniendo fin a sus posibilidades de vivir una vida con cierta apariencia de normalidad.

Dabi

Dabi resultó ser el hijo de Endeavor

Durante la Guerra de Liberación Paranormal, el manga confirmó lo que los fans habían sospechado durante mucho tiempo; Dabi, es en realidad Toya Todoroki, el hijo del popular pro-héroe Endeavour. Como otros en esta lista, la infancia de Dabi fue menos que ideal. Su padre soñaba con criar a un hijo para que asumiera el papel de héroe número uno.

Endeavor se casó con una mujer con una peculiaridad del hielo llamada Rei, que creía que encajaría bien con su peculiaridad del fuego, creando un niño prodigio. Su teoría resultó ser correcta con Shoto Todoroki. Sin embargo, su obsesión tuvo grandes consecuencias.

Dabi (también conocido como Toya) nació antes que Shoto. Desilusionó a su padre, que esperaba que fuera perfecto, y como resultado fue rechazado. Abandonado por su familia, Dabi pasó a una vida de villanía, y finalmente se vengó de su padre humillándolo públicamente.

El dolor de ser rechazado por la propia familia es inimaginable, especialmente cuando todos los demás los veneran, y convierte a Dabi en uno de los villanos más comprensivos de My Hero Academia. ¿Cuál será su futuro en la serie?

Shigaraki Tomura

Shigaraki es el opuesto de Deku

Finalmente, el primer lugar para la historia más trágica es para el líder de League of Villains, Tomura Shigaraki. Al igual que Himiko Toga, su habilidad se manifiesta como innatamente malvada de una manera extrema. Su peculiaridad, apropiadamente llamada Decay, convierte en polvo a cualquiera que entre en contacto con el villano. Como resultado, estuvo aislado desde una edad increíblemente temprana.

All For One está destinado a ser un contraste de All Might y Shigaraki actúa como un contraste de Izuku Midoriya. Midoriya creció sin peculiaridades, viendo esto como una maldición, pero Shigaraki sintió que tener su peculiaridad era la verdadera tragedia.

La falta de peculiaridad de Midoriya le permitió llevar una infancia bastante privilegiada, pero Shigaraki nunca tuvo esta opción y, como resultado, cayó en manos de All For One. Desde entonces, All For One ha estado criando a Shigaraki para convertirse en el villano definitivo, como All Might lo está haciendo con Deku como héroe.

Inicialmente, el objetivo de Shigaraki estaba alineado con la mayoría de los villanos en el manga: reformar el mundo en el que viven y deshacerse del sistema de héroe tóxico. Con el tiempo, sus deseos cambian y decide que prefiere destruir todo, lo que le permite reconstruir la sociedad desde cero a su propia imagen.

Si bien su obsesión es increíblemente estrecha y perversa, los lectores pueden simpatizar con la tragedia de su educación. Incluso en sus primeros años, era poco probable que Shigaraki fuera aceptado por la sociedad con una peculiaridad tan devastadora.

Afortunadamente, Izuku Midoriya, el rostro de la bondad en My Hero Academia serie, ve a Shigaraki no solo como otro chico malo, sino como un personaje redimible que necesita desesperadamente ser salvado.

