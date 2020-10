My Hero Academia: ¿Qué pasaría si Katsuki Bakugo muere?

Katsuki Bakugo es uno de los personajes más fuertes e importantes en el cuerpo de estudiantes de UA Academy en Clase 1-A, demostrando ser más que el rival de Midoriya Izuku en las entregas de anime y manga de My Hero Academia. ¡Advertencia de spoilers!

Pero con los últimos capítulos del manga poniendo su estado en duda, pensamos que ahora sería un buen momento para analizar cómo se vería el futuro la franquicia si este personaje muere. El héroe explosivo ha recorrido un largo camino desde su introducción en la serie, pero tal vez sea hora de que Bakugo salga de esta espiral mortal.

El futuro de Bakugo en My Hero Academia

Como saben las personas que siguen el manga, Bakugo recientemente sufrió una terrible lesión en la batalla contra Shigaraki luego de heredar All For One, empujándose frente a un ataque que estaba destinado al protagonista de Boku no Hero Academia.

Foto: BONES "My Hero Academia"

Lo anterior, fue una devolución de llamada increíble al primer episodio de la serie, en el que Deku había hecho lo mismo por Katsuki y sin tener ningún don propio en ese momento. Más adelante, ambos personajes afirmarían su rivalidad, amistad y ahora su mutua preocupación.

Si alguna vez iba a haber un momento para que Bakugo muriera, este ciertamente parece ser el momento que funcionaría mejor de manera simbólica, considerando que el héroe de mal genio realmente ha cerrado el círculo cuando se trata de poner a los demás antes que a sí mismo.

En primer lugar, si Bakugo muriera, imaginamos que habría más de unos pocos fanáticos de la épica serie Shonen de Kohei Horikoshi que se encontrarían con el corazón roto. El mismo Bakugo, gracias a su Quirk y su personalidad única, se ha convertido en un favorito de los fanáticos.

Desde el punto de vista de la historia, esto tendría mucho sentido que Bakugo muriera en este momento. Su personaje ha alcanzado un nuevo nivel en varios frentes, finalmente enterrando su odio por Deku por completo y sacrificando su vida por la de su rival.

Te recomendamos leer: Todo lo que debes saber del ANIME ¡El mundo de la animación japonesa!

Por supuesto, perder a Bakugo sería horrible, ya que el explosivo luchador contra el crimen es de lejos uno de los estudiantes más fuertes de UA Academy. Él ganó el Festival de Deportes en My Hero Academia y demostró ser más fuerte incluso que Todoroki Shoto.