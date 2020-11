My Hero Academia: ¿Qué héroes pro serian buenos maestros en la Academia U.A.?

El staff de profesores de la Academia U.A. es un grupo de profesionales a la altura de una institución cuyo propósito es formar a futuros protectores del mundo y mientras que All Might y Eraserhead hacen un estupendo trabajo existe toda clase héroes pro que los fans opinan podrían ser buenos maestros.

Existe una gran cantidad de héroes pro en el mundo de My Hero Academia que podrían ser buenos maestros en la Academia U.A.

Entre estos héroes pro de My Hero Academia se encuentra Edgeshot quien es un calmado ninja profesional que ha demostrado interés en guiar a héroes más jóvenes por lo que no sería extraño verlo en los pasillos de la Academia U.A., otro profesora en potencia podría ser Ragdoll quien pese a que perdió sus habilidades cuando All for One robó su Quirk aún tiene experiencia y perspectiva en poderes y habilidades que podría guiar a otros héroes inexpertos a encontrar y dominar las suyas.

Gang Orca es un héroe pro de My Hero Academia que ha mostrado también un gran interés en los chicos ofreciéndose como voluntario para entrenarlos haciendo el papel de enemigo y su fortaleza como maestro de la Academia U.A. sería precisamente guiar a aquellos alumnos que tiene Quirks o apariencias que podrían parecer más propias de un villano.

Más héroes pro que podrían enseñar en la Academia U.A.

Fat Gum es otro héroe pro de My Hero Academia cuyo pasado como policía le ha dado un gran conocimiento del bajo mundo criminal por lo que sería un excelente mentor en la Academia U.A., Hawks es otro héroe que pese a tener una complicada historia ha sabido guiar a los más jóvenes para usar sus quirks como fue el caso de Yokohama.

Estos son algunos héroes pro de My Hero Academia que podrían ser excelentes maestros de la Academia U.A. de acuerdo a los fans. ¿A quién añadirías? Déjanos saber en los comentarios. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca esta popular serie para traerte lo más reciente.

