My Hero Academia: ¿Qué edad tiene All Might? Curiosidades que debes saber

La categoría shonen es responsable de algunas de las series de anime más populares, pero My Hero Academia ha tenido un impacto especialmente grande. La serie está programada para entrar en su quinta temporada y esta brillante combinación de superhéroes con mucha acción, simplemente es algo que le encanta al público.

Parte de la alegría en Boku no Hero Academia, es cómo todos los personajes jóvenes pueden madurar y crecer, pero All Might es un personaje que ingresa a la serie como el líder establecido y Símbolo de la Paz. Con el tiempo han salido más detalles sobre él y ha sido muy interesante tener una mejor idea del alcance total de este superhéroe.

Edad de All Might en My Hero Academia

My Hero Academia permanece muy enfocada en la próxima generación de héroes como Izuku Midoriya y los otros estudiantes que recién ingresan a UA High. Al mismo tiempo, la serie no ignora por completo la cosecha de talentos más antiguos y All Might es alguien que todavía tiene mucho poder.

Foto: BONES "Cicatriz de All Might"

Resulta que All Might tiene en realidad 49 años, esto se reveló durante el Examen de licencia provisional y cuando supimos que Endeavour tiene 46 años. El ex héroe número uno es tres mayor que él y así pudimos conocer su edad.

Tiene una cicatriz en el lado izquierdo del pecho

All Might está establecido para ser uno de los héroes más poderosos de la serie creada por Kohei Horikoshi y esto es aún más cierto durante sus días de gloria antes de que comience el anime. Él es en gran parte inmune al daño, pero desde el primer episodio, le muestra a Izuku una enorme cicatriz que tiene en el pecho.

Esta cicatriz es un doloroso recordatorio de la mortalidad de All Might. Aunque Deku especula que Toxic Chainsaw es responsable de la herida y otros han deducido que fue All For One, aún sigue siendo uno de los misterios del carismático personaje.

Redujo la tasa de criminalidad de Japón

My Hero Academia es una serie que trata sobre cómo cualquiera tiene la capacidad de convertirse en un superhéroe, pero aún pone mucho énfasis en la clasificación y el estado, ya que quiere que sus personajes sepan exactamente cómo se comparan todos entre sí.

All Might solía ocupar el lugar de héroe número 1 y encarnaba perfectamente la imagen del Símbolo de la Paz. De hecho, su trabajo fue tan eficiente que la tasa de criminalidad de los villanos en todo Japón disminuyó en un 3%.

Inicialmente iba a ser mucho mayor

Siempre es fascinante aprender secretos de producción sobre cómo la historia y los detalles de los personajes pueden cambiar radicalmente en el transcurso del desarrollo de un proyecto. A veces, estos cambios pueden incluso evitar que una serie sea un desastre.

Inicialmente, All Might fue diseñado como un personaje significativamente mayor que no se suponía que fuera tan importante para la serie. Sería un héroe veterano que anima a Izuku a recibir el llamado a la acción, pero no sería un mentor frecuente para él. Los editores sugirieron que tuviera una apariencia más joven y severa.

Es tan fuerte que puede cambiar el clima

Es fácil decir que un personaje tiene súper fuerza, pero el rango que este poder puede cubrir va por todas partes dependiendo del tipo de anime que se esté mirando. All Might se anuncia como uno de los héroes más fuertes e incluso entonces esto es cuando no está usando el 100% de su One For All.

Foto: BONES

Para demostrar adecuadamente el poder de All Might, un solo golpe de él contiene la magnitud para hacer que el clima cambie. El mismo acto puede nivelar varias cuadras de una ciudad simplemente por la presión del viento que crea.

Tiene tiempo limitado con su poder

My Hero Academia ha presentado con éxito a docenas de héroes con peculiaridades únicas y siempre es impresionante ver la gran variedad de superpoderes que explora el anime en lugar de rotar repetidamente a través de las mismas pocas habilidades.

El Quirk de All MIght es un poco básico en su inmensa fuerza, pero debido a su transferencia, él queda en un estado debilitado. Solo puede utilizar su forma fuerte durante una hora cada día. Esta artimaña le quita mucho al héroe, pero es aún más estresante cuando se queda con una pequeña ventana de poder.

Tiene una agencia de héroes en Tokio

Uno de los componentes más interesantes de My Hero Academia es ver cómo la serie ha ampliado lentamente sus límites con el tiempo, tanto en términos de sus personajes como de los mundos que se les permite ocupar.

Las temporadas posteriores se adentran en los esfuerzos de los héroes para conseguir pasantías y encontrar trabajo mientras conocen a personajes como Sir Nighteye y pueden aplicar sus talentos al mundo real. All Might ayuda en muchas áreas diferentes, pero en realidad tiene su propia agencia de héroes que se encuentra en la región de Roppongi de Minato, Tokio.

Su estilo está inspirado en los Estados Unidos

All Might es un personaje tan entretenido porque a primera vista es en gran parte una parodia de superhéroes como Superman y otros íconos de la cultura pop estadounidense. All Might lleva esta ideología lo más lejos posible, hasta cómo los colores rojo, blanco y azul de su disfraz deben ser una representación de Estados Unidos y cómo es un emblema de la paz.

Sin embargo, incluso los movimientos de All Might llevan esta marca. United States of Smash es su gran finalizador, pero también tiene técnicas como Detroit Smash, Texas Smash e incluso New Hampshire Smash, ya que cada detalle sobre él refleja a Estados Unidos.

Su tono de celular es su eslogan

My Hero Academia examina el espectro completo de lo que significa ser un superhéroe, que no solo analiza el entrenamiento y los poderes especiales, sino incluso los aspectos más superfluos de la lucha contra el crimen. La serie de dedica tiempo a los héroes para averiguar cuáles deberían ser sus nombres profesionales y las complejidades de sus disfraces.

Las frases clave son un aspecto menos fundamental del trabajo, pero algo que aún se enfatiza. All Might demuestra cuán completo es su marca con su eslogan, "¡Estoy aquí!" es también lo que se escucha cada vez que suena su teléfono. Incluso su notificación por correo electrónico se hace eco de este mantra.

Es un maestro en la UA High

El alcance de My Hero Academia ha crecido desde el debut del programa, pero UA High sigue siendo un faro de base para ello. Midoriya y compañía pueden pasar menos tiempo allí, pero es dudoso que este aspecto se elimine alguna vez. Siempre habrá personajes que estén conectados con la institución de alguna forma, ya sea como alumno o como profesor.

El mismo All Might en realidad enseña Estudios Fundamentales de Héroes en la escuela, donde aprovecha su vasta experiencia y su tiempo en el centro de atención para analizar lo que realmente significa ser un héroe y dar el ejemplo correcto en estos jóvenes.

Heredó su Quirk de Nana Shimura

¡Spoiler! One For All es extremadamente poderoso, pero es una habilidad que se trata de mirar hacia el futuro y compartir esta fuerza con un sucesor. La serie comienza con Midoriya convirtiéndose en la selección de All Might para continuar con el legado de One For All, pero esto naturalmente significa que alguien también tuvo que darle esta peculiaridad al héroe.

Foto: BONES "Nana Shimura"

All Might adquirió One For All de Nana Shimura, su ex mentora y querida amiga de Gran Torino. Desafortunadamente, falleció, pero aún era una fuerza guía crucial para el ex héroe número 1 de My Hero Academia.