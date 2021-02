My Hero Academia: ¿Por qué el nuevo arco trae de regreso a Stain?

El anime de My Hero Academia está programado para regresar para su quinta temporada esta primavera, presentando una nueva batalla entre la Clase 1-A y sus rivales en la Clase 1-B. Con War Arc recientemente envuelto en las páginas de su manga, no hay mejor momento para traer de vuelta a uno de los principales villanos que aún no han regresado después de su aparición inicial en el programa.

Originalmente debutando en la segunda temporada del anime, Stain era un personaje interesante que era diferente de los villanos bajo el dominio de Shigaraki y All For One, ¡pero de todos modos tuvo un gran impacto en el mundo de los villanos!

Stain apareció por primera vez como un villano que acechaba a los héroes, creyendo que la comunidad de héroes simplemente estaba luchando contra el crimen en un intento por acumular más fama y fortuna para sí mismos mientras solo veían a All Might como un "verdadero héroe".

Foto: BONES (Stain, el asesino de héroes)

El villano que tenía el poder de encerrar a los oponentes en su lugar después de beber su sangre, se encontró luchando contra una combinación de héroes en Midoriya, Ida y Shoto Todoroki. Afortunadamente para los héroes, pudieron derrotar a Stain, ¡pero no antes de que él revelara su mensaje al mundo en general y reuniera a varios villanos nuevos del lado de la Liga de Villanos!

¿Stain de regreso en My Hero Academia?

Gente como Dabi, Toga y otros se encontraron reconociendo el mensaje de Stain de que la comunidad de héroes estaba contaminada, se unieron a la Liga de Villanos y reforzaron sus filas. Stain, sin embargo, no se parecía en nada a los villanos que inspiró, no usaba su poder para beneficio personal, sino que intentaba "hacer mejores héroes".

Con los villanos de War Arc desatando sus fuerzas en su gran intento por cambiar el mundo a su favor, Stain no tenía ningún papel que desempeñar, todavía encerrado en la prisión que también mantuvo All For One en su lugar después de su batalla.

La Verdad Noticias informó anteriormente, que el manga de My Hero Academia se está enfocando en una fuga de la prisión que ve a innumerables villanos traídos de nuevo al frente, este es definitivamente el mejor momento para que Stain regrese y se vea cómo el personaje ha cambiado durante su encarcelamiento.

