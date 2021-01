My Hero Academia: ¿Por qué el destino de Midnight fue decepcionante?

My Hero Academia pasó la mayor parte de 2020 envuelto en una gran guerra entre héroes y villanos. Dado que pocos personajes han muerto realmente durante estas grandes peleas, existía una sensación de misterio en cuanto a si los héroes sufrirían tantas pérdidas como los villanos.

Cuando Twice se convirtió no solo en una de las primeras víctimas en la incursión de los héroes, sino en la única importante por un tiempo, comenzó a parecer que los héroes no perderían en ese tipo de escala. Entonces sucedió de repente en el manga de Kohei Horikoshi.

El capítulo 296 de My Hero Academia confirma a todos los héroes que murieron en la batalla, y aunque hay algunas caras conocidas, la única muerte de personaje realmente importante es la de Midnight. Esto sale completamente de la nada y, en última instancia, es insatisfactorio considerando la menor participación que tiene con la historia principal en comparación con Twice.

Simplemente no hay suficiente equilibrio aquí a nivel temático para pasar al siguiente momento importante. Si bien es fácil decir que la muerte de Midnight fue "decepcionante" o "trágica" simplemente porque sucedió fuera de la pantalla, la naturaleza verdaderamente desgarradora surge cuando la comparas con algunas de las otras muertes en la serie en general.

Casi todas las muertes de personajes críticos reciben un adiós final en algún sentido. Ya sea un adiós literal o un momento de gloria heroica como con Nana Shimura en la precuela de My Hero Academia: Two Heroes. Pero Midnight no es tratada como alguien tan importante como podría haber sido.

Ella ha estado junto a todos los eventos principales de la serie hasta ahora porque es maestra en UA Academy, pero Midnight nunca ha llegado a ser parte de la acción principal fuera de las lecciones de clase (incluso cuando aparece en el arco de la precuela de Aizawa en My Hero Academia: Vigilantes). Así que todo parecía como si eventualmente tuviera tiempo para brillar.

La Verdad Noticias informó anteriormente que Midnight tuvo una última misión junto a Momo Yaoyorozu, en el capítulo 278 del manga shonen, pero su muerte no tiene la misma magnitud o peso que las otras despedidas heroicas de la serie. Combine esto con el hecho de que ni siquiera lo vemos suceder, y la experiencia es vacía.

Una muerte que no se siente desarrollada

Las muertes de los personajes tienen peso en esta serie, ya que cada una perdura para que podamos ver el verdadero costo de todo esto. Los villanos pueden haber obtenido una victoria mental y cultural, pero los héroes ganan con un costo que, lamentablemente, parece menos significativo en My Hero Academia.

