My Hero Academia: ¿Por qué Mineta debería ser ELIMINADO del anime?

My Hero Academia es bien conocido por su elenco de héroes en entrenamiento en la Academia UA, donde solo los mejores y más brillantes estudiantes de Japón pueden entrar. ¿Pero qué pasa cuando ciertos personajes no cumplen con los valores más simples?

No hay duda de que UA es una escuela prestigiosa para futuros héroes, que cuenta con una impresionante lista de ex alumnos, incluidos All Might y Endeavour. Hasta ahora, la serie de anime ha introducido dos clases de héroes de primer año, la Clase 1-A donde el protagonista Deku forma parte y la Clase 1-B.

La mayoría de estos estudiantes tienen un futuro prometedor por delante gracias a su valentía y sus poderosas peculiaridades. Sin embargo, hay uno entre ellos que no merece su lugar en UA, y más que eso, debería haber sido expulsado por varias razones: Mineta Minoru.

Sobre Mineta en My Hero Academia

Mineta es un estudiante de la Clase 1-A conocido por su Quirk Pop Off, que le permite expulsar bolas increíblemente pegajosas de su cabeza. Es un buen Quirk, aunque extraño, con muchas aplicaciones para el trabajo de héroe. El problema con este “futuro héroe” es su actitud grosera hacia sus compañeras de clase.

Desde el comienzo de Boku no Hero Academia, Mineta demuestra una obsesión por lo que sus otros rasgos de personalidad son prácticamente inexistentes. Él desea a todas y cada una de las mujeres mientras expresa en voz alta sus opiniones sobre el asunto.

Sus comentarios sobre los atributos físicos de sus compañeras de clase definitivamente serían desagradables y constituirían acoso sexual en cualquier escuela de la vida real. Esto se ve agravado porque sus compañeras de clase están visiblemente angustiadas por él.

Foto: Bones

Los personajes pervertidos que hacen comentarios inapropiados son bastante comunes en el anime. Lo que hace especial a Mineta, es que no pone límites a las palabras y sus acciones son aún peores. Él a menudo toca a sus compañeras de clase sin permiso, y también hará todo lo posible para verlas desnudas.

Durante el ataque de la Liga de Villanos a la Academia UA, Mineta vio esta situación de vida o muerte como el momento perfecto para tocar el pecho de Tsuyu. Gracias a que ella no decidió llevarlo más lejos, fue que este incidente no se convirtió en un momento mucho más tenso.

¿Entonces Mineta merece ser eliminado?

Mineta tampoco limita sus pensamientos pervertidos a chicas de la misma edad que él. Cuando la Clase 1-A conoció a Eri, lo primero que Mineta le dijo a ella fue: "¡No puedo esperar a ver cómo te ves en 10 años!" ¿Esta es la comedia japonesa que My Hero Academia viene manejando?

Boku no Hero Academia temporada 4

Lo peor de todo es que los otros personajes del anime no reaccionan a las palabras o acciones de Mineta, a menos que sean ellos los que están siendo atacados directamente por él. Aizawa no parece darse cuenta, Deku rara vez comenta sobre sus acciones fuera de los límites y las chicas se protegen a sí mismas sin confiar mucho en la escuela.

¿Cómo es que la escuela de héroes más importante de Japón permite que Mineta acose a sus compañeras de clase sin comentarios? Los futuros héroes deben tener un estándar más alto que los villanos del anime.

Es difícil creer que Mineta se convertirá en un héroe profesional decente cuando actúe más como un futuro delincuente sexual en My Hero Academia. ¿Qué opinas? ¿Piensas que este personaje es un candidato decente para ser un héroe? No olvidemos que este “humor” es similar al de Meliodas en Nanatsu no Taizai.