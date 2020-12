My Hero Academia: Pensamientos y expectativas para la temporada 5

El segundo tráiler de la próxima temporada de My Hero Academia nos ha dejado gritando de emoción. Visualmente, la animación sigue mejorando cada vez más con cada nueva temporada de anime. Parece que estará tan lleno de acción como la temporada anterior.

Además, no parece que quieran revelar mucho de lo que vendrá en este próximo arco; la mayoría de las escenas parecen ser del mismo torneo o evento entre ambas clases de primer año en Boku no Hero Academia y esto dejó a La Verdad Noticias listo para compartirte más del anime. A continuación, algunas expectativas para la temporada 5:

Más de la Clase 1-B

Al fandom de My Hero Academia le ha fascinado estos niños desde que los conocieron por primera vez, especialmente a Shinso. Están emocionados de ver cuánto han crecido y finalmente verlos en acción. Se cree que todos ellos tienen mucho potencial y la curiosidad aplica para cada personaje de la serie.

NEWS: Class 1-A Suits Up for March Premiere in New Trailer for My Hero Academia Season 5 ������



Read on: https://t.co/EjL41zvj3o pic.twitter.com/ON1BafnHp8 — My Hero Academia (@MHAOfficial) December 19, 2020

Más entrenamiento con los héroes

Algo que le dio mucha popularidad al mundo de Kohei Horikoshi, fue el desarrollo de sus personajes como Deku, Todoroki, Bakugo y Uraraka. Especialmente, el debut de los pro héroes como Hawks y Mirko, así que tener un poco más de ellos en acción es de esperarse en la quinta temporada.

Más All Might y Deku

Ha habido algunos tonos de drama cada vez que vemos a All Might con Deku últimamente, como si hubiera algo que All Might estuviera posponiendo contar, o más bien confesar. Muchos fanáticos creen que podría ser con respecto a su poder, One For All.

Te recomendamos leer: My Hero Academia: Detalles, datos curiosos y todo sobre la serie de anime

Han habido algunos momentos en los que personajes como Bakugo mostraron un crecimiento, lo que da esperanzas de que se avecinan cambios. Sin embargo, todavía no hay que olvidar su rol como rival de Deku y admirador de All Might en My Hero Academia.

