My Hero Academia: ¿Ochaco es Himiko Toga si siguió el camino luminoso?

En My Hero Academia, algunos de los héroes y villanos se hacen eco entre sí como contrapartes. Por ejemplo, Izuku Midoriya es el protegido de All Might, y eso lo hace un poco como Tomura Shigaraki, el aprendiz de All For One (y ambos usan zapatos rojos). Ochaco tiene su propio doppelganger villano: Himiko Toga.

Sin embargo, a pesar de todas sus similitudes, Ochaco y Himiko terminaron eligiendo caminos muy diferentes.

Mientras que Himiko es egocéntrica y hedonista, Ochaco se inspiró en Izuku para luchar por los demás y hacer felices a otras personas, comenzando por sus padres y te daremos los detalles en La Verdad Noticias.

La historia de su vida roza la de Himiko, pero las dos chicas no son idénticas en My Hero Academia.

Encontrar un héroe personal

Tanto Ochaco como Himiko buscan un héroe personal, o incluso un salvador, al que puedan aferrarse y emular, como si equilibraran sus inseguridades o dudas internas. Ochaco busca negar sus inseguridades privadas al encontrar un héroe en su propia vida que pueda guiarla.

No está buscando a All Might en busca de orientación, quiere a Izuku, su amado compañero de clase.

Con el tiempo, tanto de forma consciente como no, Ochaco busca volverse como Izuku, desde su coraje y desinterés hasta su pura determinación y visión de convertirse en el máximo héroe.

De hecho, Ochaco se dijo a sí misma "¡Ganaré y seré como Deku!" como automotivación mientras lucha contra Katsuki Bakugo en la U.A. Festival de deportes. De manera gradual y segura, este objetivo se basa no solo en la necesidad de un héroe personal, sino también en el amor genuino.

Himiko toma esta emulación un poco más literalmente. Su Quirk le permite asumir la semejanza de otra persona.

Ella le hizo esto al héroe asesino Stain, poniéndolo en un pedestal y buscando ser como él. Himiko incluso está dispuesta a matar al original para volverse como ellos, y puede volverse obsesiva y obsesionada con su héroe elegido.

En este caso, reemplazó su pasión por Stain con su fijación en Izuku y su ardiente deseo de saber todo sobre él y convertirse en él.

Afirma que tanto ella como Ochaco son "una doncella enamorada" que necesitan tener a su héroe cerca, pase lo que pase, y sus vidas están incompletas de lo contrario.

Himiko tiene razón en parte, pero estaría equivocada al pensar que Ochaco terminaría como ella.

¿Por qué pelean Ochaco y Himiko?

Estas chicas son similares en el sentido de que necesitan un héroe personal y persiguen a esos ídolos, pero las razones son muy diferentes. Ochaco creció con el potencial de convertirse en una villana, al igual que Himiko, pero la bondad en su corazón la llevó en una dirección diferente.

Las luchas de su familia, las pérdidas de sus compañeros de clase y su obsesión por Izuku podrían haberla llevado a tomar medidas desesperadas para salir adelante y caer en la villanía.

Sus padres necesitan dinero y ella necesita una forma rápida de volverse más poderosa, pero ni una sola vez Ochaco se sintió tentado a robar un banco o unirse a la Liga de Villanos oa la yakuza.

En cambio, siguió el ejemplo de Izuku y apuntó a llegar a la cima del mundo de los héroes de la manera honesta y antigua.

El trabajo duro, el establecimiento inteligente de metas y la paciencia son las rutas que eligió Ochaco, y está haciendo todo esto para apoyar a sus padres y devolverles el dinero por criarla y protegerla. Ella lucha solo por los demás; la gloria y la fama personales ni siquiera se le ocurrieron.

Eso diferencia a Ochaco de Himiko, quien claramente no está luchando por nadie más que por ella misma.

Muchos de estos villanos, incluido Himiko, luchan por su propia gloria, poder o riqueza, desde Stain tratando de rehacer el mundo de los héroes a su propia imagen hasta ladrones de bancos y anarquistas que se deleitan en quemar el mundo.

Himiko también es así, se emociona al volverse como sus ídolos, solo para destruirlos y deleitarse con una identidad robada.

Hasta ahora, la villanía parece ser solo un juego para Himiko, o quizás una forma de huir de sí misma, ya sea por sentimientos de vergüenza, autodesprecio, inferioridad o simplemente por aburrimiento.

Hasta ahora, el anime no ha dejado totalmente claros los motivos de Himiko, pero según los métodos y el habla del personaje, ella está en un camino totalmente diferente al de Ochaco Uraraka, la otra doncella enamorada.

