My Hero Academia: ¡OMG! Deku podría sufrir una fuerte lesión en el manga

Los spoilers del capítulo 279 de My Hero Academia, finalmente están disponibles en forma de escaneos “no oficiales” del manga. Aunque estas filtraciones de la obra no se han verificado, lo que se dio a conocer sin duda habló sobre el esperado encuentro de Deku como One For All contra Shigaraki All For One y el villano Gigantomaquia.

My Hero Academia Manga 279

Al parecer, el nuevo capítulo del manga no terminará bien para los héroes profesionales. Deku finalmente se interpondrá entre los dos villanos para salvar a sus amigos, consiguiendo lesionarse de gravedad en el proceso. A continuación, te decimos más de estos spoilers que se encuentran circulando en redes sociales.

Deku se enfrenta a la situación y arriesga su vida para salvar a sus amigos. Gigantomachia viene corriendo a la escena para enfrentar a Endeavour, Bakugo y Aizawa que sostienen a Shigaraki. El villano y su guardaespaldas finalmente luchan en el capítulo 279 de My Hero Academia. ¿Pero qué tan grave fue la herida de Midoriya?

Shigaraki y Giga son demasiado poderosos para que cualquiera los pueda manejar y Deku le pide a sus amigos que huyan mientras él lucha solo contra Shigaraki y Gigantomachia. El panel final del manga 279 muestra, que el protagonista está ensangrentado y sugiere que podría activarse una nueva peculiaridad.

Fecha de estreno

La fecha de lanzamiento del capítulo 279 es el domingo 2 de agosto, según el sitio web oficial de VIZ. Los análisis en bruto para el nuevo episodio de My Hero Academia ya se filtraron, pero aún no se han confirmado. Es solo cuestión de tiempo antes de que los spoilers oficiales con fotografías lleguen en Internet.

El manga se puede leer de forma gratuita en los medios de VIZ, el sitio web y plataformas oficiales de la revista Shonen Jump de Shueisha. Te recomendamos seguir de cerca a My Hero Academia, pues también se confirmó una quinta temporada de anime en el futuro.