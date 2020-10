My Hero Academia: Mirio es el MEJOR personaje y aquí te decimos la razón

La cuarta temporada de My Hero Academia no solo nos presentó al villano Overhaul, sino también uno de los mejores momentos en la carrera de Mirio, también conocido como el superhéroe Lemillion que se formó en la Academia UA. ¡Advertencia de spoilers!

Un fan encontró una escena memorable del manga donde nos muestra por qué, con poderes o no, Mirio es simplemente uno de los mejores héroes de la franquicia. Durante los episodios finales del Arco de Overhaul, el héroe perdió sus poderes cuando fue golpeado por uno de los borradores de Quirk.

¡Pero eso no ha detenido su búsqueda para convertirse en un hombre que salvaría un millón de vidas! Actualmente en el manga, los jóvenes héroes de Boku no Hero Academia están luchando contra Shigaraki y sus fuerzas dentro del Paranormal Liberation Front, una batalla donde la presencia de Mirio sería muy necesaria.

El Quirk de Lemillion le daba la capacidad de volverse intangible, o bien moverse a través de objetos sólidos. Mirio pudo convertirse en una potencia a través de locos niveles de entrenamiento y dedicación a su búsqueda para convertirse en un héroe profesional.

Trabajando con Sir Nighteye y actuando como mentor de Deku, la pérdida de poderes de Lemillion fue un duro golpe para el mundo de los héroes, pero su dedicación y actitud optimista es algo que no se puede negar.

El usuario de Reddit, That's My Enclosure, compartió un momento conmovedor entre Mirio y Eri durante el Arco del Festival Cultural. Aquí el joven héroe imitó las acciones de la pequeña, quien se mostraba emocionada por el espectáculo de la Clase 1-A:

El momento de Eri y Mirio en My Hero Academia

Foto: Shueisha

Si bien Lemillion actualmente no tiene poder, esto no quiere decir que esto no pueda revertirse, ya que el mismo poder que había tomado su Quirk podría eventualmente restaurarlo. Overhaul usó la sangre de Eri para desarrollar un arma que podría borrar los poderes de los héroes, y no descartamos la posiblididad de un giro en la trama del manga.

Te recomendamos leer: Todo lo que debes saber del ANIME ¡El mundo de la animación japonesa!

Independientemente, parece que incluso sin sus poderes, Lemillion está tratando de cumplir con el alto estándar que se ha fijado. No podemos dejarte sin la escena del Festival Cultural de My Hero Academia en el anime, mismo que fue compartido por Crunchyroll: