My Hero Academia: Mirio es Menos Poderoso de lo que Piensas

Mirio Togata de Mi Héroe Academia,también conocido como el héroe Lemillion, sólo está en su tercer año en la Escuela Secundaria de los Estados Unidos, pero ya parece destinado a convertirse en uno de los mejores pro-héroes de Japón.

Aunque puede haber perdido su Quirk por una de las balas borrables de Overhaul, es casi un hecho que un día será capaz de volver al trabajo de heroísmo gracias a la visión moribunda de Nighteye de convertirse en un gran héroe. Cuando llegue ese día, sin duda será una fuerza con la que lidiar con su formidable Quirk permeación y las habilidades que adquirió bajo la severa tutela de Nighteye.

Su Quirk Permeación le da casi invulnerabilidad contra sus oponentes mientras está en efecto, comprensiblemente dejando a muchos para concluir que Mirio es uno de los héroes más poderosos de la serie. Pero por mucho que las habilidades de Mirio se entusiasmen, sus debilidades a menudo se olvidan, debilidades que no le dejan rival para muchos villanos que han aparecido a lo largo de la serie. Entonces, ¿cuán poderoso es Mirio, en realidad?

Como se mencionó en la cuarta temporada de My Hero Academia, Mirio no siempre se hizo alto entre los Tres Grandes de los Estados Unidos. Al principio, carecía del alto nivel de finura necesario para sacar a la salida del enorme potencial de su quirk. La permeación requiere una habilidad significativa para usar porque cada vez que Mirio se vuelve impermeable, pierde sus capacidades sensoriales. Eso significa que mientras Permeation está en efecto, no puede ver a sus enemigos, escuchar lo que está pasando o usar sus pulmones para respirar. Esto último es particularmente importante porque significa que Mirio no puede permanecer impermeable indefinidamente. Fue a través de su entrenamiento predictivo con Nighteye que Mirio aprendió a compensar estos inconvenientes. Es un héroe rápido con el mejor control de su Quirk que hemos visto en la serie. Eso es innegable.

Mirio haría bien en combates contra muchos villanos estándar de la serie; es contra los villanos con cualquier cantidad de fuerza defensiva que comienza a luchar. Si no puede caer sobre un villano, su fuerza humana ordinaria significa que está limitado en lo que puede hacer contra ellos si no están aturdidos por sus golpes. Es cierto que los villanos tendrían problemas para golpearlo a cambio, pero todo lo que necesitarían es un golpe de suerte o la resistencia para sobrevivir a la resistencia de Mirio para sacarlo.

Esto significa que Mirio perdería contra villanos como Muscular en la temporada 3 u O'Clock en el manga spin-off de Vigilantes. Por muy decidido y valiente que sea Mirio, no hay nada que pueda hacer contra el poder abrumador de estos villanos;ningún golpe que aterrizaría les daría un momento de pausa. Otro enemigo común de la serie, el nomu diseñado por el Dr. Ujiko, tiende a tener capacidades defensivas o regenerativas. Dependiendo de los Quirks de un nomu común, todavía hay posibilidades de que Mirio pueda conseguir una victoria, pero sería una dura pelea. El nomu de gama alta como Hood lo arruinaría con su inteligencia avanzada, poder crudo y arsenal de quirks regenerativos.

My Hero Academia Shigaraki

Finalmente, hay otro conjunto de villanos que Mirio nunca podría soñar con derrotar por su cuenta: All For One, Tomura Shigaraki y Gigantomachia. Estos tres se parecen actualmente a los más formidables de la serie. Si bien esto puede ser obvio para algunos, vale la pena señalar que cada uno posee una serie de poderes que han dado incluso a los héroes más poderosos de Japón -- All Might y Endeavor - problemas, y sin duda destruiría a Mirio si tratara de asumirlos solos. El gran tamaño y la capacidad de Gigantomachia para destruir ciudades enteras en minutos harían a Mirio indefenso para detenerlo; La habilidad de Shigaraki para crear olas de decadencia mataría instantáneamente a Mirio tan pronto como intentara entrar o salir del suelo, y eso ni siquiera menciona a los otros Quirks a su disposición.

Es innegable que Mirio tiene debilidades significativas como héroe. Hay tantos villanos por ahí que demostraría ser un mal emparejamiento para él que incluso su Plus Ultra! nivel de determinación no haría una onza de diferencia. Sin embargo, no es el único héroe en esta situación, y eso es parte de lo que hace que My Hero Academia sea tan atractiva: la compleja naturaleza de las tijeras de papel de roca de sus cientos de enfrentamientos quirk significa que casi ningún héroe puede hacerlo todo.