My Hero Academia: Manga confirma breve pausa antes del capítulo 297

El arco de guerra finalmente ha llegado a su fin en las páginas de My Hero Academia, cambiando el mundo para siempre, ya que tanto los héroes como los villanos se lamen las heridas e intentan navegar en un nuevo entorno. La franquicia Shonen anunció que se está recuperando con una breve pausa para la próxima entrega del manga, el capítulo 297.

Aunque los fanáticos no tendrán que esperar mucho más para ver lo que les depara el futuro a los jóvenes héroes de Boku no Hero Academia, los seguidores de UA Academy seguramente estarán un poco descorazonados. ¡Ya que la serie inició 2021 con un hiatus!

La batalla entre los héroes de UA Academy y los villanos del Paranormal Liberation Front abarcó varios capítulos del manga, y aunque el anime de My Hero Academia regresa en la primavera de este año, dudamos que el arco de guerra sea cubierto en la quinta temporada, pero las semillas ciertamente serán plantadas.

Muchos personajes sufrieron grandes heridas al final de BNHA 296

¡Spoilers de My Hero Academia continúan!

La batalla de Shigaraki y Midoriya fue definitivamente una de las principales confrontaciones, ya que las peculiaridades de One For All y All For One se enfrentaron, pero hubo muchas otras batallas que tendrán ramificaciones duraderas en el mundo en general y podrían llegar a ser la muerte. ¡Todo el fandom pide un mejor futuro para sus personajes favoritos!

El usuario de Twitter Atsushi compartió la actualización de que el próximo capítulo 297 de My Hero Academia llegará el 17 de enero, prometiendo explorar más a los estudiantes de la Clase 1-A a medida que se enfrentan a los efectos duraderos de la loca batalla entre héroes y villanos.

おはようございます☀



最新コミックス29巻

Amazonさんでも書影が出ました!



以下のリンクからご予約可能です!

店頭には1月4日より並び始めます!



最新刊よろしくお願い

いたしまーす!



僕のヒーローアカデミア 29 (ジャンプコミックス) 堀越 耕平 https://t.co/h3u3Nhb8YH @amazonJPより — 僕のヒーローアカデミア公式 (@myheroacademia) December 25, 2020

Sin entrar en territorio de spoilers serios, los aspirantes a luchadores contra el crimen perdieron a alguien en el último capítulo del manga, ya que la franquicia creada por Kohei Horikoshi se rompió y los héroes no pudieron sobrevivir al asalto.

Con Shigaraki Tomura haciendo una rápida retirada y logrando escapar con varios de sus aliados más cercanos dentro de la Liga de Villanos, parece que lo siguiente en lo que ese nefasto colectivo se enfocará es en una fuga de prisión; tomando en cuenta la loca amenaza que es All For One.

Te recomendamos leer: My Hero Academia: Detalles, datos curiosos y todo sobre la serie de anime

No hace falta decir que los héroes tendrán un gran desafío en sus manos para avanzar y La Verdad Noticias seguirá de cerca todos los detalles de My Hero Academia. ¡Prepárate para otro año cargado de acción, anime, nueva película y emoción!

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!