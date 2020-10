My Hero Academia: Las consecuencias de un trasplante de Quirk ¡De miedo!

¡Spoilers! My Hero Academia está dispuesto a sorprender a los fanáticos cualquier día de la semana, y lo hace de manera consistente con el manga. Cada capítulo de la serie tiende a compartir nueva información sobre un tema importante.

Por supuesto, algunos capítulos comparten más detalles que otros, y eso es lo que hizo el capítulo 287 esta semana con su principal relato sobre los trasplantes de Quirks (Peculiaridades). Después de todo, el nuevo capítulo siguió a Izuku y Shigaraki durante su batalla más tensa hasta el momento.

Spoilers de My Hero Academia continúan

La pareja se encontró viendo cómo All For One y One For All luchaban por el control de este último. Al principio, el villano estaba bastante seguro de que podría conseguir One For All por fin, y celebró prematuramente al compartir un secreto sobre sus extravagantes trasplantes:

“Hay historias de personas cuyas personalidades y gustos cambian después de un trasplante de órganos. Aunque suena bastante oculto, hay mucha evidencia de apoyo”, explicó el villano de la vieja escuela mientras Shigaraki Tomura luchaba por el control.

"Así como los órganos y las células albergan una especie de recuerdos, cada factor peculiar contiene una conciencia, la individualidad de su portador, por así decirlo”, agregó All For One. Esta revelación es enorme y arroja nueva luz sobre la naturaleza íntima de las peculiaridades.

El poder en sí tiene una especie de identidad y se manifiesta de manera que se adapte a su anfitrión. Es por eso que One For All tiene una especie de paisaje mental que contiene a sus antiguos usuarios como Nana Shimura y Deku parece tener acceso a este “mundo” en My Hero Academia.

Por supuesto, esta revelación también hace que los trasplantes sean aún más horribles. El trasplante forzado de un Quirk, es terrible en su forma más básica, pero solo empeora cuando te das cuenta de que cada peculiaridad está moldeada para sus usuarios.

Puedes entender mejor por qué Mirio dijo que la pérdida de su poder lo hizo perder el sentido de sí mismo; esto durante la cuarta temporada de My Hero Academia. Y si All For One fuera el que te quitara tu poder, entonces tendrías serios problemas en encontrarte a tí mismo.