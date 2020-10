My Hero Academia: Las 10 peleas más brutales del ANIME

My Hero Academia es un anime que no tiene escasez de momentos y peleas increíbles. Incluso si solo consideramos el anime, no el manga, hay muchas peleas increíbles para elegir. Todos tenemos una favorita, ya sea uno que involucre a Deku o alguien de las docenas de otros personajes.

Es muy divertido hablar de todas las peleas épicas de la serie. Pero, ¿qué pasa con las peleas más brutales? Mirando hacia atrás, ha habido muchas peleas intensas, que la mayoría de las veces resultaron en algún tipo de lesión. Por supuesto, eso es casi un hecho cuando Midoriya está involucrado, al menos en las primeras etapas. Éstos son algunas de las más intensas de la serie.

10. Midoriya vs. Bakugo (la segunda vez)

Deku vs. Bakugo

Estos dos estudiantes de la UA tienen muchos problemas que resolver entre ellos. Irónicamente, parece que pelear puede ser la decisión correcta en este caso. Lo cual es bueno, porque Bakugo claramente quiere pelear contra Midoriya.

Probablemente podrías poner cualquiera de sus peleas en este lugar de la lista, pero vamos a ir con la segunda pelea. Realmente hacen todo lo posible aquí, ya que no había ninguna supervisión de la que estuvieran al tanto y, por lo tanto, nadie los detuviera. También tenían muchas emociones que superar, incluso Bakugo (que puede haber sorprendido a muchos).

9. Bakugo vs. Todoroki

Bakugo vs. Todoroki

Durante el campeonato de la UA, hubo muchas batallas. La pelea final en el set se ha ganado un lugar en esta lista, y la razón es bastante obvia. Todoroki y Bakugo parecen ser polos opuestos. La forma en que se ven, sus personalidades e incluso sus peculiaridades. Esa puede ser la razón por la que la pelea terminó siendo tan buena.

El temperamento de Bakugo es la otra razón por la que esta pelea terminó siendo tan importante. Es seguro decir que Bakugo se ofendió significativamente por el hecho de que Todoroki usó su lado izquierdo contra Midoriya, pero no contra él. Mientras tanto, Todoroki estaba luchando con las acciones e impulsos que había mostrado mientras luchaba contra Midoriya. Si se le hubiera dado más tiempo para pensar en las cosas y hubiera tomado una decisión sobre sus poderes, esta pelea podría haber sido muy diferente. ¡Pero probablemente hubiera sido igual de entretenido para nosotros los fans!

8. Midoriya vs. Todoroki

Deku vs. Todoroki

Midoriya es uno de esos personajes asombrosos que logra inspirar a otros. Por lo tanto, rara vez lo vemos enojado. Pero eso es exactamente lo que sucedió en su pelea contra Todoroki. Midoriya se sintió obligado a hacer que Todoroki reconsiderara su aborrecimiento por su peculiaridad, mientras luchaba directamente contra él. Puede que no haya sido el mejor momento, pero los héroes están destinados a entrometerse, ¿verdad?

Esta pelea pasará a la historia de MHA debido al impacto emocional que tuvo en Todoroki. Esto finalmente terminó convirtiéndose en el punto de inflexión para el personaje de Torodoki, comenzando en el camino para convertirse en un tipo diferente de héroe. Tampoco olvidemos la explosión masiva al final de esta batalla.

7. Mirio vs. Clase 1-A

Mirio vs. Clase 1-A

De acuerdo, nadie resultó gravemente herido durante esta pelea. Pero considerando las probabilidades y lo sorprendentemente que fueron las cosas, ¡merece estar en la lista! Mirio es uno de los 'Big 3' de los estudiantes de último año de la UA. Incluso sabiendo eso, probablemente parecía un poco extraño que este estudiante quisiera luchar contra la totalidad de la Clase 1-A. Pero eso es exactamente lo que pasó.

Ganó. Contra esas probabilidades, ganó. Ni siquiera se puso a sudar, aunque perdió algunas prendas en el camino y asustó a algunas de las chicas. La habilidad de Mirio le permitió sorprender consistentemente a casi la totalidad de la Clase 1-A. Deku fue uno de los pocos que vio a través de sus tácticas, pero era demasiado tarde para nuestro personaje principal.

6. Midoriya y Bakugo vs. All Might

Deku y Bakugo vs. All Might

Todos los estudiantes de la Clase 1-A se vieron obligados a emparejarse y luchar contra diferentes profesores. Desafortunadamente, no se les permitió elegir a sus socios. O sus oponentes. Esta serie de peleas terminó siendo verdaderamente épica, pero ¿aquella en la que Midoriya y Bakugo se vieron obligados a formar equipo contra All Might? Ese se llevó la palma.

Midoriya y Bakugo no se llevan bien, de ninguna manera. Pero tenían que hacer precisamente eso para tener la oportunidad de ganar su pelea contra All Might. No ayudó exactamente que ambos estudiantes tuvieran una tendencia a adorar al héroe. All Might, a pesar de usar pesas para frenarlo, arruinó seriamente a estos dos. Si bien finalmente pasaron, Bakugo fue noqueado en el proceso.

5. Aizawa vs. Liga de villanos

Aizawa vs. Liga de Villanos

Hasta este punto de la serie, el profesor de la clase 1-A, Aizawa, podría haber parecido apático sobre su trabajo. De repente, demostró su disposición a arriesgar su vida por sus estudiantes cuando se enfrentó a la Liga de Villanos. Las probabilidades no estaban a favor de Aizawa aquí, pero ni siquiera dudó en enfrentarse a docenas de villanos. Y si que hizo un buen trabajo. Si Noumu y Tomura Shigaraki no hubieran estado involucrados, hay muchas posibilidades de que hubiera ganado la pelea.

Desafortunadamente, estaban allí y cambiaron la lucha contra Aizawa. El daño que sufrió aquí fue doloroso de ver, aunque ciertamente fue peor desde su punto de vista. A pesar de que Aizawa terminó necesitando la interferencia de los estudiantes (y más tarde de All Might), compró el tiempo necesario para que llegaran los héroes. Si no hubiera hecho esto, es muy probable que algunos de los de Clase 1-A no hubieran sobrevivido.

4. All Might vs. Noumu

All Might vs. Nomu

All Might vs Noumu fue la primera pelea importante en la que vemos a All Might, una vez que ha revelado su peculiaridad. Cualquiera que estuviera prestando atención probablemente podría notar que algo estaba pasando. Ciertamente, cualquiera que lo sepa podría decirlo. Noumu habría sido un oponente difícil sin importar las probabilidades.

Tenía súper fuerza, velocidad y curación. All Might, ya debilitado, lo pasó más duro de lo normal aquí. Tanto es así que sufrió otra lesión grave. La pelea también tenía muchas posibilidades de salir mal. Si los mejores estudiantes de 1-A no hubieran interferido ... bueno, es difícil decir cuánto más daño habría recibido.

3. Midoriya, Iida y Todoroki vs. Stain

Deku, Iida y Todoroki vs. Stain

Había tanta emoción ligada a esta pelea, aunque es cierto que la mayoría provenía de Iida. Iida, desesperado por vengar a su hermano, tomó una decisión por la que normalmente habría reprendido a los demás. Aún así, le daremos crédito, porque si no hubiera aparecido, otro héroe seguramente habría muerto. Sin embargo, también podemos decir que si Midoriya no hubiera aparecido, el mismo Iida lo habría hecho también.

Para empeorar las cosas, Iida y Midoriya habrían estado en problemas si Midoriya no hubiera pedido refuerzos. Fue Todoroki quien respondió a la llamada, lo que fue una suerte para todos los involucrados. Bueno, tal vez no para Stain. El elemento emocional subió la apuesta para esta pelea. Al igual que el hecho de que Stain finalmente decidió que Midoriya era 'digno' en su mente (como lo demuestran sus acciones posteriores). Sin embargo, la pelea fue desesperada y no se ganó fácilmente.

2. Midoriya vs. Muscular

Deku vs. Muscular

Esta puede ser la pelea más desesperada en la que hemos visto a Midoriya (hasta ahora). Todo en esta pelea fue contra Midoriya. Pero esas mismas circunstancias son también las que le permitieron brillar de verdad. Aquí, Midoriya estaba en un área aislada contra un oponente significativamente más fuerte y más resistente que él. Para empeorar las cosas, Midoriya estaba protegiendo a alguien, y todos sabemos bien qué habría pasado si hubiera perdido.

No olvidemos que no habría respaldo para Midoriya: todos los demás estaban ocupados con sus propias luchas por la supervivencia. Midoriya se vio obligado a hacer todo lo posible contra Muscular, e incluso entonces eso no fue suficiente. Si Midoriya no hubiera sido capaz de aprender en el acto y esforzarse más allá de sus límites ... las cosas no le hubieran ido tan bien.

1. All Might vs. All for One

All Might vs. All For One

Esta es sin duda la estrella de la serie. Al menos hasta ahora. All Might y One For All se unen para una batalla épica. No es su primera batalla, de ninguna manera, pero eso lo hace aún más desesperado. Al igual que el hecho de que All Might se ha vuelto cada vez más débil, y ha estado agotando su límite de tiempo mucho antes de este momento.

La pelea casi le costó a All Might todo. Le costó lo último de One For All. Le costó su secreto. Le costó su carrera. Pero no le costó la vida. Incluso pudo enviar un mensaje, uno con un propósito muy complejo. Para sus fans, fue una nota de aliento. Para los villanos, era una amenaza. Para Midoriya, fue un recordatorio de lo que su trabajo implicaría de ahora en adelante.

