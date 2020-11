My Hero Academia: La tercera película crea nuevas teorías sobre One For All

Los misteriosos pósters de My Hero Academia han desatado algunas de las principales teorías de One For All sobre la próxima película. Las cuentas oficiales de Twitter del manga, el anime y la película de Boku no Hero Academia, enviaron a los fanáticos a un torbellino cuando lanzaron una serie de teasers que los fanáticos tuvieron que reconstruir.

Las imágenes no solo revelaron un trío de carteles misteriosos con Katsuki Bakugo, Izuku Midoriya y Shoto Todoroki, sino que al juntar todas las fotos, se deletreó la frase: "Él conocerá a 'Los tres mosqueteros’". Siendo esta la primera vez que la franquicia de anime menciona la historia clásica, este podría ser un gran momento.

Es cierto que My Hero Academia aún tiene que confirmar si esta será o no la próxima película de la franquicia, pero todas las señales apuntan a que se trata de una nueva aventura cinematográfica. ¿Qué nos esconderá el creador de la serie?

Su nuevo motivo no solo resalta el hecho de que sería la tercera película de la franquicia, la adición de Shoto Todoroki a la mezcla ha provocado algunas teorías importantes de One For All, considerando lo que sucedió durante los eventos de My Hero Academia: Heroes Rising.

Teorías: Nueva película de My Hero Academia

El creador de la serie, Kohei Horikoshi, nunca ha confirmado la conexión, pero "One For All" y "All For One" parecen inspirados en la famosa frase "Todos para uno y uno para todos" de la novela clásica de Alexandre Dumas, Los tres mosqueteros.

Ahora que la franquicia reconoce esta conexión por primera vez, podría significar que esta nueva película tratará directamente con All For One o One For All. Con el misterioso "Él" conociendo a este trío, podría estar preparándose para una gran batalla.

Lo que hace las cosas más emocionantes es el hecho de que Todoroki está en la mezcla esta vez. Con Bakugo obteniendo el poder de One For All temporalmente al final de Heroes Rising, tal vez Todoroki también tenga una oportunidad si la tercera película decide seguir ese camino.

Pero todavía hay muchos detalles que deben revelarse, como si se trata de un proyecto de película o no, cuándo se lleva a cabo dentro del canon de la serie, si es canónico, ¡y más! La Verdad Noticias te mantendrá actualizado sobre My Hero Academia y sobre todo de su quinta temporada de anime confirmada para 2021.

