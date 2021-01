My Hero Academia: Kohei Horikoshi dibuja la Clase 1-A en festival de Año Nuevo

2021 finalmente está aquí y el creador de My Hero Academia está celebrando el Año Nuevo con un nuevo boceto que le da un cambio de imagen a algunos de los personajes favoritos de los fanáticos que componen la Clase 1-A de UA Academy, quienes definitivamente tendrán un año recordar.

Este año no solo verá la llegada de la quinta temporada del anime de Boku no Hero Academia, sino también la llegada del tercer largometraje de la serie que aún no ha revelado mucho sobre su trama tras el éxito de la popular segunda película ¡Heroes Rising!

El creador de My Hero Academia, Kohei Horikoshi, deseó a sus fans un feliz año nuevo mientras les daba algunos cambios de imagen con estilo a Midoriya, Bakugo, Todoroki, Kirishima y Jiro de Clase 1-A para llevarlos al espíritu del 2021 a través de un arte espectacular:

“¡Feliz año nuevo! Gracias por su apoyo. ¡Espero volver a trabajar con ustedes este año! ¡Por favor, cuiden su salud!”

Más de My Hero Academia

En las páginas del manga de My Hero Academia, los estudiantes de la Clase 1-A no han tenido muchas razones para celebrar a pesar de su victoria contra la Liga de Villanos durante el Arco de Guerra, con los héroes sufriendo muchas bajas como resultado de trazar una línea en la arena contra Shigaraki y sus fuerzas dentro del Frente de Liberación Paranormal.

Foto: Studio BONES

Te recomendamos leer: My Hero Academia: Detalles, datos curiosos y todo sobre la serie de anime

Cuando Shigaraki heredó el poder de All For One, los villanos estuvieron increíblemente cerca de cambiar el mundo para finalmente acomodarse a sus deseos, pero afortunadamente todavía no eran lo suficientemente fuertes como para acabar con Midoriya, sus compañeros de clase y los héroes profesionales que buscan proteger el mundo tras la jubilación de All Might.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!