My Hero Academia: Himiko Toga recuerda la muerte de [SPOILER] a manos de Hawks

Sorprendentemente, la guerra actual de My Hero Academia ha sido dura en ambos lados del conflicto, pero ha sido especialmente dura en el lado de los villanos para Himiko Toga. El capítulo más nuevo del manga, en realidad deja un suspenso en el que Toga tomará una gran decisión cuando se trata de cómo se siente con los héroes.

¡Spoilers de My Hero Academia 287!

Cuando piensas en todo lo que ha sucedido desde que Endeavour lideró a los héroes profesionales en una redada en las bases de operaciones del Frente de Liberación Paranormal, Himiko Toga ha sufrido la derrota más notable en el arco.

Y eso es lo que enfrentará cara a cara en el capítulo más nuevo de Boku no Hero Academia, ya que el capítulo 287 termina con Toga cuestionando la validez de los héroes cuando uno de los héroes podría matar a alguien como Twice, a quien solo veía como un amigo cercano. Ahora se pregunta dónde trazarán la línea.

En el mismo capítulo del manga, Dabi y los miembros originales de League of Villains se preparan para el siguiente paso de su plan mientras Shigaraki lucha contra Endeavour. Está emocionado porque finalmente van a derribar el mundo "falso" de los héroes.

Mr. Compress le pregunta a Toga cómo se siente acerca de seguir adelante, porque "esos bribones de UA" que ama también son héroes. Ella luego murmura para sí misma la siguiente pregunta: “¿Hasta dónde trazan la línea los héroes si están tratando de salvar a la gente, pero no pueden considerar a Twice como una persona?”

HImiko incluso se pregunta si la matarán también, y quiere preguntarle a Izuku Midoriya y Ochaco Uraraka al respecto. Porque ella dice que estará "bien" dependiendo de su respuesta. Mirando hacia atrás en la guerra hasta ahora, Toga tiene algo de razón.

Si bien ella personalmente ha matado a varios héroes sin nombre, Hawks (el Héroe Profesional No. 2) sí mató a Twice. Mirándolo desde una estructura general destacada, Twice sigue siendo el único personaje principal que ha muerto durante la guerra hasta ahora.

Foto: Shueisha

Si bien los héroes han quedado paralizados permanentemente o heridos de muerte , todavía no ha habido una muerte para equilibrar esas escalas (al menos no una confirmada para los héroes. Desde la perspectiva de Toga, tiene todo el derecho a desconfiar de los héroes.

Te recomendamos leer: Todo lo que debes saber del ANIME ¡El mundo de la animación japonesa!

Es por eso que se unió al lado de Shigaraki en primer lugar, y pronto veremos qué tipo de decisión tomará sobre sus sentimientos hacia Deku y Uraraka. Si realmente lo dará todo para matarlos o incluso podría redimirse en la historia de My Hero Academia (algo difícil de creer). Pero, ¿qué opinas de todo esto?