My Hero Academia: ¿Hasta donde llegaría Izuku para vencer a Shigaraki?

Tomura Shigaraki es materia de pesadillas para cualquier héroe, y los fanáticos de My Hero Academia lo saben bien. La personalidad enloquecida del personaje y el deseo infierno de mejorar la sociedad son peligrosos, por decir lo menos.

Cuando eso se combina con su falta de empatía, puedes ver por qué tipos como All Might quieren que Shigaraki se detenga lo antes posible, y es por eso que el manga simplemente mostró qué tan lejos irá Izuku para derrotar al malo.

Se recibió una actualización del mal estado del malo gracias al capítulo 285. El capítulo fundamental siguió a Izuku y Shigaraki mientras continuaban su batalla entre ellos. Hay mucho en juego, ya que el villano promete deteriorar a todos los que vean si toca el suelo.

Izuku se ha enfrentado a una feroz batalla contra Shigaraki en My Hero Academia

Entonces, para mantenerse a sí mismo y a sus amigos con vida, Izuku está haciendo todo lo posible para mantener a Shigaraki en el aire.

Por supuesto, tal tarea no es fácil, y eso significa que Izuku está trabajando horas extras a pesar de sus límites. De hecho, el chico ya ha superado esos límites, y en este momento está corriendo puro miedo y adrenalina.

¿Qué estaría dispuesto a hacer el héroe de My Hero Academia?

Izuku está dispuesto a sacrificar sus brazos si eso significa mantener a raya al malo, y la esperanza es que Izuku pueda detenerlo ahora mismo. Por supuesto, eso no parece probable dado el estado del juego final de Shigaraki, pero los fanáticos del anime My Hero Academia no están seguros de cómo será Izuku después de esta pelea.

El anime de My Hero Academia está a punto de dar un giro inesperado

Eso se debe a que Izuku está usando sus brazos hasta su límite absoluto, y ya estaban peores para empezar. El niño se destrozó los brazos durante sus primeros días. El capítulo comienza con una advertencia ominosa sobre lo tenues que están los brazos de Izuku en estos días. Y después de usar su peculiaridad al máximo contra Shigaraki, es muy probable que Izuku esté a punto de perder algo de uso de sus brazos en breve.

Parece que el héroe en entrenamiento se pondrá en peligro para salvar a otros, y cuando se trata de la Liga de Villanos, irá más allá del plus ultra para mantener las cosas en línea.

