My Hero Academia: Fans predicen que el nuevo arco se titula “Fuga de la prisión”

A medida que el sol se pone en el arco de Raid, toda la sociedad de héroes recibirá una oscura llamada de atención gracias a All For One en el manga de My Hero Academia. El villano sigue dirigiendo a sus seguidores a pesar de estar encarcelado, y si una nueva teoría es correcta, AFO podría escapar de su celda en poco tiempo.

Nuevo arco de My Hero Academia

Recientemente, se informó a los lectores que el arco de Raid estaba en su clímax, y parece que la serie ha cerrado la historia. Boku no Hero Academia está listo para pasar de su arco más mortal en el nuevo año, pero eso no significa que todo será color de rosa después. Se deben lidiar las consecuencias de la guerra, y los fans creen que nuestros héroes se dirigen hacia otro arco oscuro.

Después de todo, All For One hizo conocida su presencia dentro de Shigaraki en este arco más reciente. My Hero Academia no detuvo al malo, ya que AFO dejó en claro que desea apoderarse del cuerpo de Shigaraki Tomura. Su vínculo desequilibrado ha hecho las cosas aún más difíciles para Izuku, que quiere salvar a Tomiura hoy en día.

Foto: Studio BONES

Para empeorar las cosas para ambos chicos, All For One podría escapar de la cárcel en breve, ya que él está vigilando el mundo en el subconsciente de Shigaraki. No sería difícil para AFO orquestar una fuga de la prisión ya sea a través de la Liga o quizás de algún Nomu almacenado.

Su liberación sería el último clavo en el ataúd para la credibilidad de la sociedad de héroes con el público, y si All For One estalla, hay pocas cosas que impidan que Stain o incluso Kurogiri se unan al malo. Otros villanos como Muscular, Overhaul y Moofish también están encerrados allí.

Te recomendamos leer: My Hero Academia: Detalles, datos curiosos y todo sobre la serie de anime

Entonces, si pensabas que el arco de Raid era malo, bueno, esta fuga de prisión podría ser aún más complicada. La Verdad Noticias te recuerda que puedes leer el manga de My Hero Academia en Manga Plus y esperar la quinta temporada de anime para 2021.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!