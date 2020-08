My Hero Academia: Fans destrozados por un emotivo flashback de Ashido

My Hero Academia ha puesto a los estudiantes de Clase 1-A y 1-B directamente en el camino del monstruoso Gigantomachia. Para empeorar las cosas, el creador de la serie de anime y manga, Kohei Horikoshi, realmente rompió corazones con un aterrador flashback de Mina Ashido en el reciente capítulo 280. ¡Spoilers adelante!

Los últimos capítulos del manga han desafiado a los héroes en todo tipo de nuevas formas a medida que continúa la guerra violenta contra el Frente de Liberación Paranormal y Gigantomachia está haciendo todo lo posible para llegar al lado de Tomura Shigaraki, quien ahora posee el All For One.

My Hero Academia manga capítulo 280

Los esfuerzos de los héroes profesionales han sido en vano, ya que el monstruo continúa arrasando a través de ellos, y ahora le toca a los estudiantes. El capítulo anterior terminó con un suspenso, al ver a Mina Ashido dirigiéndose hacia la boca de Gigantomachia.

Mina Ashido comienza a recordar algo aterrador

El capítulo 280 de My Hero Academia, comienza inmediatamente después cuando Mt. Lady continúa manteniendo abierta la boca del monstruo mientras se acerca. Pero a medida que Ashido llega, tiene un flashback aterrador que casi la mata cuando reconoce a Gigantomachia de su pasado.

En este punto de la trama en el manga, Ashido se cubre a sí misma con su sustancia mientras salta hacia Gigantomachia, y comienza a cuestionarse a medida que surgen temores más pequeños. Primero empieza a pensar si Midnight realmente sobrevivió o no a su encuentro con el gigante, y al dudar temina siendo golpeada.

Mina conoce a Gigantomachia

La armadura de Acidman que Mina puede crear con su Quirk, comienza a derretirse. Cuando Gigantomachia habla, la última parte de su armadura desaparece cuando Ashido reconoce instantáneamente la voz del monstruo. Luego recuerda el primer encuentro que tuvo con el villano cuando él le pidió direcciones, pero solo vimos esto desde el exterior en la perspectiva de Kirishima en el anime.

Ahora está claro que este momento tuvo un gran impacto en ella, y Ashido pronto se ve a sí misma como la niña asustada que enfrentó al monstruo por primera vez en lugar de la heroína que está tratando de ser actualmente. Debido a esto, no puede arrojar la sustancia para dormir y pronto el villano casi la mata.

Por suerte, ella se salva en el último momento gracias a que Eijiro Kirishima salta a su rescate a tiempo. Este fue un momento desgarrador para Mina Ashido, y muestra cuánto realmente le afectó ese encuentro con Gigantomachia. También es una muestra de cuánto se esconde detrás de su sonrisa habitual.