My Hero Academia: Fans celebran el cumpleaños de All Might ¡Plus ULTRA!

My Hero Academia o “Boku no Hero Academia”, es una serie de anime basada en el manga de Kōhei Horikoshi y cada 10 de junio se celebra el cumpleaños del legendario portador del One For All; quien es conocido como All Might. La comunidad de fans no olvidó esta fecha y de inmediato lo celebraron en redes sociales.

Toshinori Yagi es de los personajes más simbólicos de My Hero Academia, su vestimenta de héroe ha sido representada por muchos artistas de cosplay; un arte que consiste en disfrazarse e interpretar a un personaje y esta comunidad recibió la oportunidad perfecta para traerlo al mundo real.

La cosplayer Sparkle Stache, quien es famosa por su cosplaying de Boku no Hero Academia, fue quien juntó el trabajo de otros artistas caracterizados de All Might. Lo que más se destacó, fue la enorme diversidad de estilos y que en todos ellos se consiguió darle un toque muy especial a la obra de Kōhei Horikoshi.

Si hablamos de cosplay profesional y un fiel admirador del One For All, tenemos que mencionar a Leon Chiro. Él junto con su gran equipo de trabajo, ha conseguido se de los más fieles artistas en recrear a Toshinori y sobre todo crecer con la evolución del personaje de principio a fin.

Lluvia de fanarts para All Might

En redes sociales se notó un aumento de publicaciones con el hashtag del anime y el símbolo de la paz. Gran cantidad de artistas e ilustradores de todas las edades, decidieron compartir su dibujo o fanart para recordar a su héroe número 1. Entre estas publicaciones se destacó VIZ Media; los distribuidores de la serie en los Estados Unidos.

¡Hoy 10 de junio es cumpleaños del símbolo de la paz “ALL MIGHT”!



¡Feliz cumpleaños Toshinori Yagi!

Por los que lo amamos y por los que lo odian un poquito por qué son malvados xD

PEDA EN HONOR A ALL MIGHT !



PEDA EN HONOR A ALL MIGHT !





Bueno, el dibujito para el cumple de All Might

Más de My Hero Academia

Empresas especializadas de anime como Crunchyroll y FUNimation, también homenajearon a All Might al publicar algunos de sus mejores líneas en My Hero Academia. Este personaje es interpretado por el actor de voz japonés o “seiyuu” Kenta Miyake (Rak en Tower Of God) y el estadounidense Christopher Sabat.

Las buenas noticias para los fans, es que el anime ha sido renovado con una siguiente temporada y en gran parte se lo debe al éxito de su segunda película original “My Hero Academia: Heroes Rising”; la cual tuvo una alta calificación por recomendación del público. ¿Qué sorpresas llegarán en el futuro?