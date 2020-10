My Hero Academia: Fan art transforma a Shoto en un personaje de Demon Slayer

My Hero Academia es uno de los animes más populares que existen en la actualidad, pero no está solo en la cima. No hace falta decir que Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer) está en lo alto tras el increíble éxito de su manga y anime.

Ahora, un fan ha reunido los dos títulos en uno con un crossover épico que se centra en nuestro Shoto Todoroki favorito. La obra de arte fue realizada en Instagram por el usuario the_sketchy_artist21. Sintió que era hora de darle a la famosa familia de Boku no Hero Academia un cambio de imagen sobrenatural.

Por supuesto, eso significa que Shoto se enfocó dado su estatus de estrella, pero se rumorea que otro Todoroki se une a él en esta toma. Como puedes ver abajo, la obra de arte es muy impresionante y el artista mostró cada paso que dio para llegar al borrador final. ¡El héroe de My Hero Academia ahora luce como un verdadero Hashira!

My Hero Academia al estilo Demon Slayer

“Este es un concepto que pensé para una película y lo convertí en una obra de arte… La parte más difícil fue todo el (texto) japonés”

El póster terminado muestra a Shoto en el frente con un atuendo inspirado en Demon Slayer; muy similar a Giyu Tomioka (Water Hashira). Sin embargo, su atuendo también enorgullecería a Kyojuro Rengoku (Flame Hashira). El estilo rojo y blanco prospera bajo esta estética, y Shoto incluso parece llevar dos espadas a su lado.

Por supuesto, no puedes pasar por alto al personaje que acecha detrás de él. Dabi se muestra en una toma lateral que resalta sus rasgos quemados. El personaje de anime se ve peligroso en este póster mientras mira a lo lejos. Claramente, este fan art está preparando al héroe y al villano para un duelo, pero hay más que eso.

Foto: Bones

Te recomendamos leer: My Hero Academia: Detalles, datos curiosos y todo sobre la serie de anime

¡Spoiler! Después de todo, se rumorea desde hace mucho tiempo que Dabi es el hermano desaparecido de Shoto, Touya. Y si esa teoría resulta ser cierta, entonces la presentación de esta película se volvió mucho más interesante. La Verdad Noticias te recuerda que My Hero Academia ha tenido 2 exitosas películas y el anime estrenará su temporada 5 en 2021.