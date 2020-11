My Hero Academia: Estreno, spoiler y más detalles del capítulo 290 ¡REVELADOS!

Es increíble pensar que My Hero Academia comenzó hace más de seis años y sigue siendo una de las franquicias más grandes de la comunidad del anime y el manga.

Con el anime preparando su estreno en la primavera de 2021, todos los ojos están puestos en la serie manga, pero ¿en qué fecha se lanzará el capítulo 290 de My Hero Academia en su región?

Consulte nuestro desglose completo para audiencias internacionales aquí en La Verdad Noticias, así como los spoilers que han aparecido en línea sobre el próximo lanzamiento del manga de My Hero Academia.

Fecha de lanzamiento de My Hero Academia

El capítulo 290 de My Hero Academia está programado para lanzarse el domingo 8 de noviembre de 2020. Esto de acuerdo con el calendario oficial del capítulo proporcionado en la sección Shonen Jump de Viz Media.

Hora del lanzamiento

Se espera que el capítulo 290 de My Hero Academia se lance a la medianoche JST.

Si esta fecha y hora de lanzamiento siguen siendo correctas, podemos esperar que las traducciones al inglés estén disponibles en los siguientes horarios para audiencias internacionales.

Hora del Pacífico: 9 a.m. del domingo 8 de noviembre

Hora central: 11 a. M. Del domingo 8 de noviembre

Hora del este: mediodía del domingo 8 de noviembre

Hora británica: 5 PM el domingo 8 de noviembre

My Hero Academia se acerca al final de su arco actual en manga tras confirmar nueva temporada de anime

Spoilers del capítulo 290

ADVERTENCIA DE SPOILER: No sigas leyendo a menos que desees conocer los posibles spoilers del capítulo 290, "Dabi's Dance"

La pantalla de televisión del hospital de Rei ha sido pirateada y muestra a Dabi sentada en una silla. All For One está explicando cómo cree que Shigaraki está casi acabado con la cantidad de daño que está recibiendo.

Justo antes de que Shouto golpee a Shigaraki, Machia se acerca para atraparlo. Bakugou discute con Iida diciendo que necesita regresar a la pelea para obtener una "victoria perfecta".

Dabi saluda a Endeavour, pero dice que no debería llamarlo Dabi porque "Touya" es un gran nombre y al mismo tiempo borra su tinte para el cabello. Regresamos a la habitación del hospital de Rei, donde observa en estado de shock como Dabi revela que él es Todoroki Touya.

Spoilers del capítulo 290.



El mayor misterio de My Hero Academia es revelado, Dabi es Touya Todoroki y hasta se lo reveló a Rei (su mamá).#MyHeroAcademia #BokuNoHeroAcademia pic.twitter.com/scEgD2LsCg — My Hero Academia Wiki (@BnHWiki) November 5, 2020

Como siempre, no tome los spoilers filtrados como evangelio y lea capítulos a través de fuentes oficiales.

¿Cuáles son tus predicciones para el capítulo 290 y siguientes de My Hero Academia?, ¿Cómo crees que terminará la historia? Dinos en los comentarios.