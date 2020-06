My Hero Academia: Este cosplay de Todoroki prendió FUEGO en Instagram

El anime de My Hero Academia o “Boku no Hero Academia” por Kōhei Horikoshi, recibió un espectacular cosplay por el artista Dewo en su cuenta de Instagram. El cosplayer decidió recrear a Todoroki Shoto, el chico “Mitad Frio, Mitad Caliente” con un traje que lo imitó de pies a cabeza.

Cosplay de Todoroki Shoto prende fuego

Tomando en cuenta que uno de los dones de este personaje en My Hero Academia, es prender fuego con la parte izquierda de su cuerpo. El también diseñador de modas “@dewo_3”, definió los rasgos físicos del héroe con un detallado maquillaje; lo que incluyó la marcada cicatriz de su ojo izquierdo.

El cosplayer recreó el segundo traje de héroe que se muestra en la serie de anime y consiste en los siguientes accesorios: una chaqueta resistente a la temperatura, un chaleco de combate, un cinturón utilitario, botas de nieve y muñequeras. Para finalizarlo, Dewo estilizó una peluca mitad pelirroja y mitad blanca.

Mira el cosplay de Todoroki por Dewo

Todoroki Shoto el personaje más popular

Si hablamos de la popularidad de My Hero Academia a nivel internacional, nos topamos con su serie de manga publicada por la Weekly Shonen Jump dentro de los Best Sellers o títulos más vendidos; según se dio a conocer en el portal AIR News en base a una lista de la editorial Shueisha.

Dentro de su éxito, sin duda se destacó al hijo de Endeavor como uno de los personajes favoritos por los fans. Ya que si nos ponemos a recordar su historia y orígenes en Boku no Hero Academia. Nos topamos con un increíble desarrollo de personaje y un vistoso Don en las escenas de batalla contra los villanos.

En el arco del Festival Deportivo de U.A, notamos una especial evolución de Todoroki para utilizar su poder de fuego, pues las palabras del protagonista Midoriya Izuku le recordaron el amor de su madre y a partir de ese momento se aceptó como es. Tampoco se olvida que esta escena fue una de las mejores del anime por el estudio BONES.

Finalmente, en la cuarta temporada de My Hero Academia vimos que Todoroki consiguió su licencia provisional de héroe; así que la quinta parte confirmada por la producción planea algo aún mejor para este personaje. Al ser de los favoritos, ya ha inspirado a gran cantidad de artistas de cosplay; junto con versiones de All Might, Uraraka, Froppy y muchos más.

