My Hero Academia: Este cosplay de Bakugo lució un ardiente lado femenino

Una talentosa cosplayer de My Hero Academia ha mostrado su versión especial de Katsuki Bakugo, capturando la personalidad ardiente del héroe con una increíble recreación y con un toque femenino único. El anime de Kōhei Horikoshi sigue la historia de Izuku Midoriya, un joven nacido sin superpoderes que hereda el poder de All Might, llamado One For All.

Bakugo en My Hero Academia

Nacer sin poderes fue difícil para el joven Deku, no ayudado por su compañero de clase y amigo de la infancia Bakugo, que regularmente lo desmotivaba sobre su sueño de convertirse en un héroe profesional. Disgustado por los nuevos poderes de Midoriya, la rivalidad de ambos continúa durante todo el espectáculo.

Aunque Katsuki Bakugo puede parecer duro y temperamental, demuestra una y otra vez que en el fondo, su corazón está en el lugar correcto, luchando contra villanos con intensa ferocidad. El adolescente de mal genio juega un papel importante en la historia general de My Hero Academia, y también posee una de las peculiaridades más poderosas de la serie.

Aparece un cosplay femenino de Bakugo

La cosplayer “brieyusko” es claramente una fanática del personaje de anime, mostrando su versión femenina de Bakugo en Instagram, capturando de inmediato la imaginación de los fanáticos de todo el mundo y dando su propio estilo al posar frente a la cámara. Una instantánea que ya supera los mil me gusta.

Este cosplay es perfecto, con los mismos estampados naranjas que juegan parte del traje de héroe de Bakugo corriendo por su pecho, resaltando la parte superior negra; completando su estilo de una forma ingeniosa con una peluca y pupilentes rojos.

My Hero Academia originalmente hizo su debut como manga en 2014, aunque realmente explotó en popularidad con su adaptación al anime por estudio Bones. Puedes ver la series y varias de sus temporadas en los servicios de transmisión como Crunchyroll y Funimation. Mientras que una quinta temporada fue confirmada, pero con fecha aún sin confirmar.