My Hero Academia: Estas cosas no tienen sentido sobre Gran Torino

Uno de los animes que se ha vuelto popular es My Hero Academia. Como venimos informando en La Verdad Noticias, la serie de anime tiene lugar en un mundo en el que la inmensa mayoría de la población nace con poderes (llamados Quirks) y existen superhéroes y supervillanos.

My Hero Academia se centra en Izuku Midoriya (Deku) quien, a pesar de haber nacido Quirkless, tiene el poder del héroe número uno y símbolo de la paz, All Might. Si bien Deku inicialmente lucha por usar este poder, eventualmente llega a controlarlo con la ayuda de personajes como Gran Torino.

Gran Torino es un héroe profesional retirado y maestro, en My Hero Academia del cual se le conoce una cantidad decente de habilidades como como Sorahiko Torino, hay algunas preguntas sin respuesta sobre su pasado y carácter, dentro de la serie del anime, las cuales mencionaremos a continuación.

Altura del Gran Torino

Una de las primeras cosas que sorprende al espectador cuando ve Gran Torino por primera vez es la altura del personaje. A pesar de ser un héroe muy hábil y poderoso con una reputación temible, Gran Torino es un hombre muy bajo de 128 cm.

Si bien esto no es necesariamente extraño por sí solo, lo extraño es que Gran Torino no siempre fue tan corto. Los flashbacks mostraron que Gran Torino alguna vez fue un individuo alto y musculoso, entonces, ¿qué pasó?

A pesar de ser un personaje pequeño y anciano, Gran Torino ha demostrado ser un individuo muy fuerte.

La caña, baston de Gran Torino

Aparte de su altura y vestuario, una de las características más llamativas del diseño de personajes de Gran Torino es su bastón. Esto resalta su edad, mostrando que debe ser visto como un personaje anciano y frágil pero él es capaz de dar vueltas a altas velocidades, es por ello que nos sorprende verlo actuar en cada temporada del anime.

¿Cómo les enseñó a All Might e Izuku?

La inclusión más destacada de Gran Torino en la serie ha sido enseñar a Izuku, con el ex héroe profesional ayudando a mostrarle a Izuku cómo controlar el poder de One for All. All Might recomendó a Gran Torino como mentor de Deku porque Sorahiko también le enseñó al héroe profesional cómo controlar su poder.

Sin embargo, lo extraño de esto es que Gran Torino nunca poseyó el poder de One for All. Entonces, esto plantea la pregunta, ¿por qué es tan eficaz en enseñar al poseedor de Uno para todos?

¿Por qué se metió con Izuku?

El diseño de Gran Torino estuvo fuertemente influenciado por Yoda en la trilogía original de Star Wars, y el creador de la serie Horikoshi dijo que Gran Torino emite una especie de sentimiento "Dogobah" en la narrativa.

Al igual que Yoda, Gran Torino finge ser un anciano tonto y ligeramente senil para engañar a Izuku Midoriya. Sin embargo, parece que la única razón por la que Gran Torino hace esto es para hacer referencia a Yoda, ya que no hay una razón narrativa real de por qué haría esto.

Su nombre: Gran Torino

El nombre del héroe de Gran Torino parece ser una referencia a la película de Clint Eastwood del mismo nombre. La película en sí sigue la relación que se desarrolla entre un veterano amargado de la Guerra de Corea y un hombre estadounidense Hmong.

Si bien esta es una referencia interesante, realmente no tiene sentido en términos de una narrativa en el universo. Por ejemplo, aunque el nombre Gran Torino funciona bien para un héroe mayor, no tiene mucho sentido para cuando Gran Torino era un héroe joven.

La costumbre

Gran Torino tiene uno de los disfraces más memorables de la serie. El disfraz en sí parece haberse inspirado en el diseño de Mega Man, y los guanteletes de ambos personajes, en particular, parecen ser similares.

El héroe retirado es capaz de dar vueltas a gran velocidad para evadir y atacar a los enemigos.

¿Por qué se retiró Gran Torino?

Gran Torino es un ex héroe profesional y maestro en la UA que se retiró varios años antes de que Deku incluso asistiera a la escuela. Si bien inicialmente se presenta a sí mismo como frágil, Gran Torino demuestra que es todo lo contrario.

Gran Torino no solo muestra que sigue siendo un maestro habilidoso, sino que también puede luchar, y el personaje derrota a un Nomu con poca ayuda. Esto plantea la pregunta de por qué Gran Torino se retiró, ya que está claro que todavía disfruta enseñando y es más que capaz de ayudar a combatir el crimen.

Su capacidad pulmonar

Gran Torino tiene uno de los Quirks más memorables de la serie. El personaje posee la habilidad de disparar aire desde sus pies para impulsarse a gran velocidad.

Dicho esto, el aire en los pies de Gran Torino proviene del aire que respira. Esto plantea la pregunta, ¿cuál es la capacidad pulmonar de Gran Torino? Puede saltar por una habitación muy rápidamente y esto claramente requeriría grandes respiraciones hacia adentro para funcionar.

Su fuerza

A pesar de ser un personaje pequeño y anciano, Gran Torino, en My Hero Academia, ha demostrado ser un individuo muy fuerte. En el pasado, Torino pudo golpear a All Might con tanta fuerza que el Símbolo de la Paz vomitó. Recientemente, Gran Torino pudo derrotar a un Nomu casi sin ayuda y llevar a All Might.

Su durabilidad

La principal amenaza de Gran Torino es su velocidad, con el héroe profesional retirado capaz de dar vueltas a gran velocidad para evadir y atacar a los enemigos. Sin embargo, también se ha mostrado capaz de grandes proezas de fuerza y durabilidad.

Te recomendamos: My Hero Academia: Detalles, datos curiosos y todo sobre la serie de anime

Esta durabilidad es particularmente extraña considerando la edad del Gran Torino. Por ejemplo, Gran Torino es capaz de recibir un golpe directo de All Might y permanecer consciente.