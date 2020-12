My Hero Academia: ¿Es hora de decirle adiós a estos personajes importantes?

El gran arco de guerra de My Hero Academia parece estar llegando a su fin. Si bien el arco de la Guerra de Liberación Paranormal efectivamente vio algunas muertes significativas tanto en el lado del héroe como en el del villano, parece que los personajes centrales de la serie aparentemente se separarán de la lucha otro día.

Sin embargo, con todas las banderas de la muerte que se plantaron en todo este arco, podría ser hora de que Boku no Hero Academia vea las consecuencias. ¡Advertencia! Siguen los spoilers del manga y La Verdad Noticias te recomiendo ponerte al día con la historia antes de seguir adelante con el resto del artículo.

Al entrar en el arco de la guerra, se presagió que personajes de My Hero Academia como Izuku Midoriya, Bakugo, All Might, Endeavour, Aizawa y Hawks, podrían ser potencialmente víctimas de la batalla (en diversos grados de lesión, muerte o eliminación de poder).

Deku y Bakugo de My Hero Academia

Personajes caídos en My Hero Academia

Aizawa y Hawks (junto con una docena de otros héroes profesionales importantes) pueden estar demasiado mutilados para continuar en sus carreras; y Endeavour se rompió emocionalmente al enterarse de que Dabi es su hijo muerto, Toya.

La Liga de villanos perdió aún más de sus jugadores como Twice y Mr. Compress, mientras que Gigantomachia parece que está fuera del tablero, en cautiverio. Pero en general, la vieja guardia de My Hero Academia todavía está en su lugar, y todos los personajes más jóvenes prominentes también lo están.

El anime / manga es un género en el que finalmente se paga la factura. En este momento, parece imposible que tanto All Might como All For One puedan continuar en la historia por mucho más tiempo. AFO ha dado el valiente paso de poseer por la fuerza el cuerpo de su joven protegido, Shigaraki.

Uno de esos dos grandes villanos tiene que irse. La novedad de que All Might es el único usuario anterior sobreviviente de One For All parece un destino que también necesitará corrección pronto. Los mentores existen prácticamente en el anime para morir algún día e impulsar al héroe a su siguiente nivel de madurez y poder.

Es una tragedia inevitable a la que parece estar destinado a Deku: perder al padre sustituto en su vida, al igual que su verdadero padre desapareció de la imagen. No se trata solo de los viejos líderes héroes / villanos.

Te recomendamos leer: My Hero Academia: Detalles, datos curiosos y todo sobre la serie de anime

Los estudiantes titulares de My Hero Academia pueden comenzar a descubrir el peligro real de su profesión elegida. Se va a formar una nueva marea oscura, y los estudiantes pueden graduarse para batallas de vida o muerte con esos villanos, lo suficientemente pronto. El tiempo para ir a la escuela se está acabando rápidamente.

