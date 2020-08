My Hero Academia: El verdadero nombre de héroe de Bakugo ¿Por fin revelado?

My Hero Academia: ¿Cuál es el nombre de héroe de Bakugo? ¡Misterio revelado!

El anime My Hero Academia está lleno de personajes que buscan cumplir sus aspiraciones. Entre los miembros de la Clase 1-A, Bakugo Katsuki es una de las personas más orgullosas que existen. Él comparte un objetivo al que aspiran muchos futuros héroes, tratar de ser un héroe tan impactante como All Might.

Sin embargo, es justo decir que su personalidad explosiva hace que su enfoque para convertirse en un héroe sea más único. El kanji de Bakugo puede traducirse como "explosión", mientras que Katsuki es un juego de palabras que se traduce como "ganar, uno mismo". Ambos elementos influyen directamente en la naturaleza del personaje de Bakugo.

Los personajes del mundo de My Hero Academia tienden a tener un significado especial detrás de sus nombres, y Bakugo no debería ser una excepción a esto, ¿O si?

El Quirk de Bakugo está naturalmente relacionado con las explosiones. Su sudor sirve como un catalizador que puede explotar a voluntad en sus manos, producto de una combinación afortunada de los Quirks de sus padres. Bakugo comenzó su viaje con su poder pensando que superaría a todos como héroe.

Mucha gente lo elogió simplemente por su Quirk cuando era niño, alimentando su ego. Bakugo desarrolló un sentido de superioridad sobre los demás que negaría el trabajo colaborativo efectivo. Sus interacciones con Deku en las primeras temporadas reforzaron esto, con este exaltado despreciando el hecho de que Deku se convirtió en un héroe.

El Quirk de Bakugo está naturalmente relacionado con las explosiones

Cuando descubre después del examen de ingreso que Deku en realidad tiene un don, le molesta pensar que Deku potencialmente estaba reteniendo su don todo este tiempo. Esto le molesta tanto que, en el primer ejercicio grupal del Curso de Héroe de All Might, Bakugo básicamente ignora las necesidades de su equipo para ir tras Deku.

A pesar de su personalidad impulsiva, Bakugo tiene la determinación de no convertirse en un villano. Al comienzo de la temporada 3, los miembros de U.A. fueron atacados en un viaje escolar por la Liga de Villanos. Mientras que algunos miembros fueron derrotados, lograron capturar a Bakugo y escapar.

Cuando capturan a Bakugo, Shigaraki le ofrece a Bakugo convertirse en un villano. Al afirmar que el mundo estaba restringido por sus reglas y era imperfecto, la oferta de Shigaraki intentó jugar con la idea de que Bakugo no sería aceptado por la sociedad. Sin embargo, el impulso de Bakugo para convertirse en un héroe brilló debajo de su explosiva personalidad.

Bakugo intentó darse un nombre de héroe

Bakugo intentó darse a sí mismo un nombre de héroe adecuado antes. La primera instancia en la que surge esto es a la mitad de la temporada 2 de My Hero Academia, donde se instruye a los miembros de la Clase 1-A para que decidan los nombres de sus héroes en preparación para futuras pasantías.

Algunos estudiantes eligen nombres adecuados que encajen con su peculiaridad y personalidad en general. Sin embargo, Bakugo lucha por elegir un nombre de héroe para sí mismo. El primer nombre que se le ocurre es "King Explosion Murder". Después de que le dijeran que debería cambiar el nombre, a Bakugo se le ocurrió una ligera revisión de "Lord Explosion Murder".

TE PUEDE INTERESAR: My Hero Academia: ¡Shigaraki podría revelar el oscuro pasado de Endeavour!

Este nombre también termina siendo negado, dejando a Bakugo sin un nombre de héroe especial para pasar.Bakugo nunca se ha hecho un nombre de héroe en el anime. A menudo lo llaman por el apodo de la infancia de Deku de "Kacchan", o por su propio nombre. Independientemente, es cierto que Bakugo se ha ido desarrollando como personaje.