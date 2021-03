My Hero Academia: El plan de Hawks para destruir a All For One lo cambiará todo

¡Advertencia! Lo siguiente contiene spoilers del capítulo 303 del manga shonen My Hero Academia, "Top Three" de Kohei Horikoshi disponible ahora en en Viz Media. A continuación, La Verdad Noticias explora las últimas actualizaciones de la trama principal.

El capítulo 303, “Los tres primeros” de Boku no Hero Academia concluye la historia del 'viaje de culpa' de Endeavour, y en el proceso, da lugar a un problema más urgente: el descubrimiento de la verdadera naturaleza de One For All.

Hawks es conocido por la perspicacia de su detective, y ahora que ha escuchado sobre One For All, no puede dejar que ese pequeño detalle se le escape. Anteriormente, escuchó a Shigaraki, el usuario actual de All For One, usar el homónimo de su nuevo poder mientras luchaba contra Endeavour, por lo que el héroe número dos busca respuestas.

Deku es el actual portador de One For All

Al principio, Endeavor no está seguro, pero después de conectar los puntos, lleva a Hawks a Deku. Esto es muy peligroso. Hawks actualmente está siguiendo un camino que podría causar más daño que bien al mundo de los héroes sí expone lo que realmente es One For All.

Aspectos positivos de revelar One For All

El repentino interés de Hawks en One For All está haciendo que el caos del arco actual sea aún más estresante, pero tal vez, como Bakugo, él también puede guardar el secreto del poder para sí mismo. One For All es un activo importante para los héroes, incluso sin que ellos lo sepan.

Por el momento, parece que Hawks está haciendo todo lo posible para limpiar el nombre de Endeavor, pero si descubre la verdad del poder, ¿cambiará su plan general? Hawks es uno de los pocos héroes que puede guardar un secreto; después de todo, pocos conocen su propia historia.

Hawks comienza a investigar todo sobre All For One y One For All

Potencialmente, Hawks podría ser un recurso valioso para descubrir verdades ocultas sobre One For All, y tal vez incluso descubrir una forma de derrotar a All For One. ¿Pero Hawks estará de acuerdo con la decisión de All Might de pasar el poder a Deku?

Hasta ahora, cada sucesor no ha logrado derrotar a All For One, lo que significa que los portadores anteriores podrían haber sido dignos de una elección sesgada, pero no estaban listos para ser un recipiente adecuado para One For All.

Cuando se trata de una calamidad andante como All For One, si ha habido una forma de derrotarlo desde el principio, este conocimiento debería haber sido accesible a los héroes para mejorar sus posibilidades de derrotar al señor supremo villano.

Una vez que Hawks junte las piezas, podría culpar más a All Might en lugar de a Endeavor por la destrucción actual en My Hero Academia, y el cambio en el status quo de héroe-villano, no necesariamente porque sea un fan de Endeavor, pero simplemente porque el secreto de One For All es demasiado grande para ocultarlo a aquellos que realmente están tratando de salvar a la sociedad.

Todas las fallas de All Might ahora han recaído sobre los hombros de Endeavor, y eso también se extiende a los otros héroes, lo que significa que todos tienen que pagar el precio de las deficiencias de All Might.

Al igual que la conversación sobre Togata Mirio heredando One For All, esa misma conversación inevitablemente volverá a surgir debido al estado actual de las cosas. A raíz de la violencia que se ha desarrollado, se necesita más que nunca un nuevo símbolo de paz, y algunos de los héroes actuales podrían querer opinar sobre quién consideran digno de llevar la antorcha de One For All.

¿My Hero Academia tendrá un nuevo One For All?

Con el discurso público de Endeavour, la caída del heroísmo y la posible revelación de lo que es One For All, todos están siendo presionados para salir de sus zonas de confort, creando una brecha desde adentro que hará que los héroes no estén de acuerdo entre sí.

Lo que surge de la conversación es un equipo de los tres héroes principales: Endeavor, Hawks y Best Jeanist (que también está presente durante la conversación en el hospital). Esto por sí solo significa que el futuro parece algo prometedor, pero las cosas no se han aclarado.

All Might tendrá que generar confianza entre los tres nuevos héroes principales y demostrarles por qué Deku es un buque digno de One For All. Más importante aún, Hawks tendrá que estar convencido de que la razón para mantener OFA en secreto valió la pena todo el dolor y la destrucción recientes en My Hero Academia.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Facebook y mantente informado. Mata ne!