My Hero Academia: ¿El manga presentó el último sacrificio de [SPOILER]?

El manga actual de My Hero Academia, es una guerra entre héroes y villanos que ha establecido algunas grandes apuestas de la serie, ya que el conflicto caótico ha demostrado tener muchos jugadores que compiten por el poder.

Mientras la Liga de Villanos y su nuevo ejército intentan desmantelar la sociedad de superhéroes, los héroes se han centrado en un objetivo principal en el actual "Arco de Incursión": ¡acabar con la amenaza de Shigaraki!

La batalla con el potenciado "Plus Ultra Shigaraki" ha obligado a Izuku Midoriya a superar rápidamente los límites de su propio poder de One For All. Con la batalla final entre Deku y Tomura Shigaraki ahora en marcha, ¡el personaje principal de My Hero Academia puede estar haciendo el máximo sacrificio!

My Hero Academia, Ch. 284: Get ready for a very revealing flashback! One that answers some questions, but raises even more! Read it FREE from the official source! https://t.co/6v6mEOw7wf pic.twitter.com/GZAZ42en0l — Shonen Jump (@shonenjump) September 18, 2020

Advertencia: My Hero Academia 284 ¡SPOILERS!

El último capítulo del manga comienza con Deku manifestando sus nuevos poderes de One For All para salvar a sus compañeros y héroes del villano. Aizawa fue lisiado y casi asesinado por Shigaraki, lo que obligó a los héroes a dejar de depender de su peculiaridad de borrador para mantener a raya a Tomura.

Mientras el líder villano recupera sus poderes y cura su cuerpo mejorado, Deku aprovecha las peculiaridades de "Blackwhip" y "Float" de los usuarios anteriores de One For All, Daigoro Banjo y Nana Shimura (respectivamente).

Con esos nuevos poderes trabajando en combinación, el protagonista de Boku no Hero Academia puede atrapar y levitar a sus compañeros de equipo, para que puedan escapar de los nuevos y horribles poderes de desintegración mejorados de Shigaraki.

Sin embargo, la gran salvación de Deku es solo temporal: Shigaraki se orienta y está listo para asesinar a su rival, a los héroes y obtener el poder One For All de Midoriya como su premio final. Izuku se mantiene firme al ir directamente a Tomura con sus poderes OFA y dañar a su enemigo.

Pero como Deku revela en su monólogo interior, su poder de One For All repentinamente aumentado tiene un costo: ¡Perder ambos brazos! Esto es algo que ya se ha presentado en el anime, pues el joven Midoriya había abusado de su destrucción y había menos probabilidades de sanar los daños.

“¡Los dos últimos ataques al 100 por ciento destrozaron mi brazo izquierdo! ¡Shigaraki ahora posee All For One, y One For All es un poder que se transmite con el único propósito de vencer a All For One!”, dice Deku en el manga.

“¡Tiene que bajar aquí! ¡Ahora es el momento de dejarlo! ¡Todo fuera! ¡Todo lo que uno para todos tiene para ofrecer! ¡No importa lo que me pase!”, reveló el protagonista de My Hero Academia.

Foto: Viz Media

El capítulo 284 termina con Izuku usando Blackwhip para atrapar a Shigaraki, antes de verter todo su poder en un ataque de grand-slam. Sabiendo cuánto daño tiene One For All en el cuerpo de Deku, el resultado de este ataque no se ve bien. ¿El autor Kohei Horikoshi mataría a Deku en este punto? Los fanáticos han estado especulando que podría suceder desde que comenzó esta guerra.

Más concretamente: este capítulo de My Hero Academia también tiene una trama secundaria curiosa, que puede estar preparando el escenario para que Bakugo sea el próximo heredero de One For All, en caso de que Deku caiga. ¿Crees que Katsuki reciba el OFO en el futuro?